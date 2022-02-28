شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أسباب الإصابة بسرطان الجلد وأعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السبب الرئيسي لسرطان الجلد هو التعرض المفرط لأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، تسبب تغييرات في بنية الخلية مما يجعلها تتكاثر بأعداد غير طبيعية ومع ذلك ، فإن سرطان الجلد لا يصاحبه أعراض فورية، يتضح عادة بعد سن الأربعين عندما يتعرض الشخص لهذه الأشعة الضارة لفترة طويلة، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

س: ما هي أسباب الإصابة بسرطان الجلد؟

الجلد الذي تعرض لحروق الشمس عدة مرات أكثر عرضة للإصابة بالسرطان لأن الخلايا تفقد قدرتها على إصلاح نفسها، بصرف النظر عن عامل الخطر هذا ، قد يكون لسرطان الجلد سبب وراثي أيضًا، وهو أكثر شيوعًا عند الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة والمعرضين للنمش ، يزيد التعرض لمواد كيميائية مثل الزرنيخ أيضًا من خطر إصابة الشخص بسرطان الجلد.

س: ما هي الأعراض؟

إن الأعراض المبكرة والأكثر شيوعًا لسرطان الجلد هي تغير لون منطقة معينة من الجلد، عادة على جزء من الجلد يتعرض بشكل متكرر لأشعة الشمس، ينتشر هذا اللون بعد ذلك بسرعة إلى مناطق أخرى من الجلد، في بعض الحالات ، قد يشعر الجلد في المنطقة المصابة بالحكة ويظهر كدمات أو ينزف.

س: كيف يتم التشخيص؟

خزعة المنطقة المصابة هي الطريقة الوحيدة لتأكيد وجود سرطان الجلد في هذا الإجراء ، تتم إزالة قطعة صغيرة من المنطقة المصابة للاختبار المعملي، يمكن القيام بذلك تحت تأثير مخدر موضعي، يقوم الطبيب بعد ذلك بالتحقق من مدى انتشار السرطان وإذا كان يعتقد أنه انتشر ، فقد يطلب إجراء تصوير بالأشعة السينية للصدر والرئتين.

س: ما هو علاج الإصابة بسرطان الجلد؟

الجراحة هي الطريقة الأكثر شيوعًا والأبسط لعلاج سرطان الجلد، تتم إزالة المنطقة المصابة مع بعض الأنسجة الطبيعية المحيطة، إذا انتشر السرطان إلى مناطق أخرى ، فقد يلزم العلاج الكيميائي ، يتم تدمير الخلايا السرطانية بمساعدة الأدوية المضادة للسرطان.

تستخدم طرق أخرى مثل الجراحة البردية لعلاج سرطان الجلد، يتم قتل الخلايا المصابة بسبب درجات الحرارة الشديدة، يسقط النسيج من تلقاء نفسه بعد العلاج، يستخدم العلاج بالليزر والإشعاع أيضًا لقتل الخلايا المصابة في منطقة موضعية.