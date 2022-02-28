شكرا لقرائتكم خبر عن تساقط الشعر وجفاف البشرة علامات نقص الحديد فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد عنصر الحديد من المغذيات الدقيقة اللازمة من أجل الأداء السليم للجسم، يمكن أن يسبب نقصه الكثير من المشاكل الفسيولوجية في جسم الإنسان، يعد نقص الحديد أحد أكثر المشاكل الصحية شيوعًا في جميع أنحاء العالم، إنها بارزة بشكل خاص بين النساء، يمكن أن يكون لنقص الحديد أيضًا تأثيرات جسدية وتجميلية على الجسم، وفقا لما نشره موقع "doctor-ndtv".

قالت أخصائية التجميل الدكتورة جيتيكا ميتال جوبتا، إن علامات نقص الحديد فى الجسم تشمل:

1. شحوب الوجه أو عيون صفراء

2. جفاف وحكة الجلد

3. جفاف الشعر وتساقطه

4. الأظافر الضعيفة

وأكدت أن النساء أكثر عرضة للإصابة بنقص الحديد من الرجال في كثير من الأحيان، يمكن أن يؤدي الحيض أو الحمل أو سوء التغذية إلى فقر الدم ، الذي ينطوي على مخاطر صحية طويلة الأجل.

وتقترح خبيرة التجميل، بعض المواد الغذائية التي يمكن أن تساعد في زيادة مستويات الحديد في الجسم بشكل طبيعى، فحاول دمج المزيد من اللحوم الحمراء والدواجن والمأكولات البحرية والفاصوليا والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والفواكه المجففة.

النظام الغذائي اليومي لبشرة متوهجة وشعر صحى

1. ابدأ اليوم بمشروبات البروبيوتيك في الصباح.

2. تناول نظام غذائي غني بالألوان، بما في ذلك الفواكه والخضروات الموسمية.

3. تناول الكثير من مضادات الأكسدة (مثل التوت) وفيتامين B3 مثل المشروم.

4. أضف البروتينات الخالية من الدهون، مثل السلمون والأسماك الدهنية الأخرى.

5. ابق رطبًا بالماء والشاي الأخضر.

يمكن أن تساعدك هذه النصائح في الحفاظ على بشرتك وشعرك من خلال نظامك الغذائي.