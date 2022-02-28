شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة يومية تساعد فى خفض مستويات الكوليسترول فى الدم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب نظامك الغذائي اليومي دورًا مهمًا في تحقيق أهدافك الصحية والحفاظ عليها،و يمكن منع ارتفاع الكوليسترول والسيطرة عليه بشكل فعال من خلال الجمع بين نظام غذائي جيد وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ووزن الجسم المثالي ونمط حياة صحي بشكل عام، يؤدي تناول كميات زائدة من الأطعمة المقلية إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والذى يؤثر على صحة القلب، ويوصى الأطباء بمراقبة مستويات الكوليسترول لدينا من أجل حياة صحية، وفى السطور القادمة سنوضح لك الأطعمة والمشروبات التى تساعدك فى خفض مستويات الكوليسترول فى الدم ، وفقا لما نشره موقع "food-ndtv".

إليك 4 أطعمة يومية لخفض مستويات الكوليسترول في الجسم: الليمون

الليمون مليء بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تساعد في طرد السموم وتقليل التهاب الجسم، وفقًا لكتاب "Healing Foods"، تحتوي ثمار الحمضيات على الهسبريدين، والذي يمكن أن يقلل من أعراض ارتفاع ضغط الدم والبكتين (الألياف) ومركبات الليمونويد، ويمكن لهذه العوامل أن تبطئ تصلب الشرايين وتقليل نسبة الكولسترول الضار في الدم، كما يمكن لمضادات الأكسدة الفلافون أن تقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية لدى النساء.

السبانخ

السبانخ مليئة بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية، إنه أحد الأطعمة المشهورة في مطبخنا ويساعد على صحتنا العامة، يحتوي السبانخ على الكاروتينات المعروفة بخفض مستويات الكوليسترول في الجسم.

عين الجمل

وجدت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا أن اتباع نظام غذائي غني بالجوز يمكن أن يكون فعالاً في إنقاص الوزن وتحسين مستويات الكوليسترول، ووجد البحث أيضًا أن النظام الغذائي الذي يحتوي على الجوز ، والذي يتكون أساسًا من الدهون المتعددة غير المشبعة ، يؤثر بشكل إيجابي على مؤشرات صحة القلب أيضًا.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على أعلى تركيز من مادة البوليفينول المرتبط ليس فقط بخفض كوليسترول LDL الضار ولكن أيضًا بزيادة الكوليسترول HDLالجيد .