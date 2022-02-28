شكرا لقرائتكم خبر عن الوخز بالإبر يساعد على استعادة توازن الغدة الدرقية بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطرابات الغدة الدرقية يمكن أن تؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، ولكن من المرجح أن تتأثر النساء لأنها غالبًا ما تكون موروثة من أفراد الأسرة كما أنها تنتج أيضًا عن نقص اليود.

بينما تركز العلاجات التقليدية عادة على الأدوية والجراحة، يمكن للعلاجات مثل الوخز بالإبر أن تدير مشاكل الغدة الدرقية بشكل فعال، نعم ، سمعت ذلك صحيحًا، في حين أن للوخز بالإبر تطبيقات عديدة ، فقد أثبت فعاليته بشكل خاص في العلاج الآمن والطبيعي لجميع أنواع الاختلالات الهرمونية ، ويعرض موقع " healthsite"، المزيد عن هذه الحالة.

ما هي الغدة الدرقية؟

الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة تقع في مقدمة العنق، وهى مسؤولة عن التمثيل الغذائي والطاقة وتنظيم الهرمونات ووزن الجسم ومستويات الكالسيوم في الدم. وهي إحدى الغدد الصماء التي تصنع الهرمونات.

فرط نشاط الغدة الدرقية وقصور الغدة الدرقية

يحدث فرط نشاط الغدة الدرقية عندما تفرز الغدة الدرقية الكثير من هرمون الغدة الدرقية، وبالمثل ، فإن قصور الغدة الدرقية ، أو خمول الغدة الدرقية ، هو حالة لا تنتج فيها الغدة الدرقية ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية الحاسمة.

بعض أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية وقصور الغدة الدرقية هي:

فرط نشاط الغدة الدرقية-فقدان الوزن غير المبرر

معدل ضربات القلب غير المتكافئ

ضغط دم مرتفع

بعد ذلك الوقت، سيتم إغلاق هذا السؤال

العصبية والتعرق المفرط

كثرة حركة الأمعاء

إسهال

إرهاق وضعف في العضلات

تطور تضخم الغدة الدرقية (تضخم في الرقبة) قصور الغدة الدرقية-إعياء

الاكتئاب أو انخفاض العمليات العقلية

كثرة البرد والسعال

انخفاض معدل ضربات القلب

خدر أو وخز في اليدين

إمساك

فترات الحيض الغزيرة أو جفاف الشعر والجلد

كيف يساعد الوخز بالإبر

الوخز بالإبر هو عملية تتضمن إدخال إبر رفيعة جدًا في الجلد في نقاط معينة من الجسم تنسق مع مسارات ، ويهدف ممارس الوخز بالإبر إلى إعادة التوازن الذي يُعتقد أنه يسبب اضطرابات الغدة الدرقية أو أعراض أخرى للمرض.

وفقًا للمجلس البريطاني للوخز بالإبر، يمكن للوخز بالإبر علاج أمراض الغدة الدرقية بعدة طرق ، مثل:

خفض مستويات هرمون الغدة الدرقية في مرضى فرط نشاط الغدة الدرقية

زيادة مستويات هرمون الغدة الدرقية لدى الأشخاص المصابين بقصور الغدة الدرقية

تقليل الحساسية للتوتر والألم ، وكذلك تعزيز الاسترخاء

تحسين حركة المفاصل وتيبس العضلات عن طريق زيادة الدورة الدموية في الأوعية الدموية الصغيرة

تعزيز إفراز مادة الأدينوزين الكيميائية ، مما يقلل من الحساسية للألم

تقليل الالتهاب عن طريق المساعدة في إفراز الأوعية الدموية والعوامل المعدلة للمناعة

تغييرات نمط الحياة مهمة أيضًا!

إلى جانب الوخز بالإبر ، يمكن أن تساعد بعض التغييرات في نمط الحياة أيضًا في إدارة هذه الحالة ، وقد تشمل:

النظام الغذائي الجيد مهم (النظام الغذائي الغني بالكالسيوم والبروتين والمغنيسيوم واليود يساعد في دعم وظيفة الغدة الدرقية)

أيضًا ، قد تتداخل بعض الأطعمة المعروفة باسم goitrogens مع إنتاج هرمون الغدة الدرقية ويجب أن تكون محدودة، وتشمل هذه الخضروات الصليبية (مثل الملفوف والقرنبيط وبراعم بروكسل) وفول الصويا والفول السوداني.

يمكن أن تكون تمارين الحد من الإجهاد مثل اليوجا أو التاي تشي مفيدة أيضًا.