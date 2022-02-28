شكرا لقرائتكم خبر عن علامات إنذار مبكرة قبل الإصابة بمرض السكر.. انتبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مقدمات السكرى هو حالة تتطور قبل أن يصاب الشخص بداء السكري من النوع الثانى، وترتبط هذه الحالة بعدم تحمل الجلوكوز، حيث يكون مستوى السكر في الدم لدى مريض مقدمات السكري أعلى من المعدل الطبيعي ولكنه ليس مرتفعًا بما يكفي ليتم تصنيفه على أنه مرض السكري في هذه الحالة ، لا يزال البنكرياس ينتج كمية كافية من الأنسولين التي يحتاجها الجسم، ولكنه أقل فعالية في إزالة السكر الزائد من مجرى الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

مرض السكرى من الأمراض التي يسببها الأنسولين، وهو هرمون طبيعي ينتجه الجسم ويساعد الأنسولين في نقل السكر (الجلوكوز) من مجرى الدم إلى الخلايا، حيث يتم استخدامه كوقود يمنح الطاقة للجسم.

عندما ترتفع مستويات السكر في الدم الجسم لا ينتج كمية كافية من الأنسولين أو عندما لا يستجيب للأنسولين كما ينبغي (وهي حالة تعرف باسم مقاومة الأنسولين).

يمكن أن تتطور مستويات السكر في الدم المرتفعة إلى مرحلة ما قبل السكري ومرض السكري بمرور الوقت.

بمجرد وصولك إلى مرحلة مقدمات السكري ، تزداد فرص الإصابة بمرض السكري إذا فشلت في إجراء التغييرات اللازمة على نمط حياتك ونظامك الغذائي يمكن أن يعرضك داء السكري من النوع الثاني لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.

فيما يلي عوامل الخطر وعلامات الإنذار المبكر لمرض السكري الذي يجب أن تعرفه:

عوامل الخطر لمقدمات السكري

هناك عدة عوامل قد تعرض الشخص لخطر الإصابة بمقدمات السكري ، ولكن وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن بعض العوامل الرئيسية هي:

-زيادة الوزن أو السمنة

-تاريخ عائلي للإصابة بداء السكري من النوع 2

-الخمول البدني

-تاريخ من أمراض القلب أو السكتة الدماغية

-ارتفاع نسبة الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم

-متلازمة تكيس المبايض

-سكري الحمل

علامات التحذير من مقدمات السكري

علامات الإنذار المبكر لمقدمات السكري دقيقة للغاية ولا يلاحظها أحد لسنوات علاوة على ذلك ، لا يطور كل شخص هذه العلامات وفقًا لطب الغدد الصماء ، لا توجد عادة مؤشرات أو أعراض لمرض السكري.

الجلد الداكن في مناطق معينة من الجسم هو أحد الأعراض المحتملة لمقدمات السكري يمكن أن تتأثر كل من الرقبة والإبط والمرفقين والركبتين ومفاصل الأصابع. لذلك، من المهم التحدث إلى طبيبك إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بالحالة.

بقع الجلد الداكنة

الجلد الداكن هو العلامة الشائعة لمرض السكري إن لون البشرة الداكنة أو لونين أغمق في مناطق مثل المرفقين والركبتين والمفاصل والرقبة والإبطين هي علامة طويلة على الإصابة بمقدمات السكري سواد الجلد ناتج عن تكاثر خلايا الجلد بسبب ارتفاع مستويات الأنسولين.

التعب والإعياء

يمكن أن تبقيك كمية كافية من مستوى السكر في الدم في مجرى الدم نشيطًا طوال اليوم ولكن عندما يكون مستوى السكر خارج نطاق السيطرة، فقد يتسبب ذلك في إرهاق الشخص حتى بعد النوم الجيد في الليل ، قد يشعر الشخص بالتعب.

-تقلبات الوزن

يمكن أن تكون زيادة الوزن أو فقدانه غير المبرر دون أي أسباب مؤشراً على ظهور مرض السكري إذا كنت تشهد تقلبًا في نظامك الغذائي ، فاستشر طبيبك بشأن ذلك.

كثرة التبول والعطش الشديد

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى الجلوكوز في مجرى الدم إلى صعوبة طرد الكلى من الجسم يتعين عليهم العمل لساعات إضافية مما يؤدي إلى الذهاب إلى الحمام بشكل متكرر كما أنه يجعل الشخص يشعر بالعطش أكثر.

الدوار والدوخة

الجفاف الناجم عن كثرة التبول يمكن أن يجعلك تشعر بالدوار أو الدوخة إلى جانب ذلك ، قد يؤدي التقلب في مستوى السكر في الدم أيضًا إلى تقلبات المزاج وصعوبة التركيز.