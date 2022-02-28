شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر ارتجاع المريء على صحة الطفل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الارتجاع المعدي المريئي هو اضطراب هضمي طويل الأمد يحدث عندما تتدفق محتويات المعدة إلى الأعلى فى اتجاه أنبوب الطعام (المريء)، ويعتبر مرض الجزر المعدي المريئي شائعًا عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين، ومن الشائع أيضًا أن يعاني الأطفال والمراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و19 عامًا من ارتجاع المريء من وقت لآخر هذا لا يعني دائمًا أن لديهم ارتجاع المريء.

وحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicine تمنع الأعراض التي يعاني منها طفلك من الرضاعة قد تشمل هذه الأعراض القيء والسعال وصعوبة التنفس، كما يعاني طفلك من ارتجاع المريء لأكثر من 12 إلى 14 شهرًا، ويعاني طفلك أو ابنك المراهق من ارتجاع المريء أكثر من مرتين في الأسبوع لبضعة أشهر.

بعض الأطعمة تؤثر على توتر عضلات العضلة العاصرة المريئية السفلى ومنها:

"الشوكولاتة، النعناع،الأطعمة الغنية بالدهون، الأطعمة الحمضية، الطماطم وصلصات الطماطم".

تشمل الأشياء الأخرى التي قد تؤدي إلى الإصابة بالارتجاع المعدي المريئي ما يلي"السمنة، الأدوية ، بما في ذلك بعض مضادات الهيستامين ومضادات الاكتئاب وأدوية الألم".

ما هي عوامل خطر الإصابة بالارتجاع المعدي المريئي؟

يعتبر الارتجاع المعدي المريئي شائعًا جدًا خلال السنة الأولى من عمر الطفل غالبًا ما يختفي من تلقاء نفسه،و يكون طفلك أكثر عرضة للإصابة بمرض الارتجاع المعدي المريئي إذا كان لديه:

-متلازمة داون.

-الاضطرابات العصبية العضلية مثل الحثل العضلي والشلل الدماغي.

ما هي أعراض مرض ارتجاع المريء؟

الحموضة المعوية ، أو عسر الهضم الحمضي ، هي أكثر أعراض ارتجاع المريء شيوعًا. توصف الحموضة المعوية بأنها ألم حارق في الصدر، و يمكن أن يؤدي الاستلقاء أو الانحناء بعد الوجبة أيضًا إلى الشعور بالحموضة المعوية.

غالبًا ما يعاني الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا من أعراض ارتجاع المريء المختلفة، و سيكون لديهم سعال جاف أو أعراض ربو أو صعوبة في البلع، قد يكون لكل طفل أعراض مختلفة. تشمل الأعراض الشائعة للارتجاع المعدي المريئي ما يلي:

-التجشؤ.

-انسداد الشهية.

-المعاناة من آلام في المعدة.

-الشعور بالضيق عند تناول الوجبات.

-يتقيأ في كثير من الأحيان.

-الاختناق.

-السعال في كثير من الأحيان.

-نوبات السعال في الليل.

-صفير.

-الإصابة بنزلات البرد كثيرًا.

-كثرة الإصابة بعدوى الأذن.

-وجود خشخشة في الصدر.

-وجود التهاب في الحلق في الصباح.

-طعم حامض في الفم.

-رائحة الفم الكريهة.

-فقدان أو تسوس مينا الأسنان.