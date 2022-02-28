شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البابونج لصحتك.. يحسن نومك ويقلل ألم المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر شاي البابونج مشروبًا شائعًا في جميع أنحاء العالم ، وهو غني بالفوائد الصحية للجسم والبشرة والشعر، حيث يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم، وحسب ما ذكره موقع ndtv فأن فوائد شاي البابونج هى:

فوائد البابونج1:يعزز النوم ويعالج الأرق

شاي البابونج يريح الأعصاب ويهدئ الجهاز العصبي ، وبالتالي يساعدك على النوم بشكل أفضل فهو يفتقر إلى إضافة الكافيين ، ويفضل تناوله قبل النوم.

2:يقوي المناعة

أظهرت العديد من الدراسات أن شاي البابونج يعمل على تعزيز صحة المناعة والوقاية من الفيروسات والجراثيم

3: يقلل من تقلصات العضلات وآلام الدورة الشهرية

شاي البابونج له خصائص مسكنة للألم ومضادة للتشنج، كما انه يريح الرحم ويقلل من إنتاج البروستاجلاندين (مواد شبيهة بالهرمونات تسبب الالتهاب والألم) .

4: يهدئ آلام المعدة

يحتوى البابونج على كمية عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وقد تم استخدامه لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي المختلفة بما في ذلك انتفاخ البطن وعسر الهضم والإسهال وفقدان الشهية ودوار الحركة والغثيان والقيء".

5:يقلل من الإجهاد

يعتبر البابونج من المشروبات الدافئة التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتحد من الشعور بالاجهاد والتوتر والقلق.

6:يفتح البشرة

تناول شاي البابونج الساخن يمكن أن يفعل المعجزات لبشرتك أيضًا! يمكن استخدام هذه الجرعة السحرية كمبيض طبيعي للبشرة، شاي البابونج مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز صحة بشرتك و يضيء البشرة ويمنحك أيضًا التوهج الذي لطالما أردته.

7: يقلل من حب الشباب

يمكن أن يساعد شاي البابونج فى التخلص من ظهور حب الشباب بشكل متكرر ويساعد ايضا على تلاشي البقع والقضاء على ندبات حب الشباب ومحاربة ظهور الحبوب ، إذا تم استخدامه موضعيًا ، نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات والمطهرة، كما يساعد على تضييق المسام وإبطاء عملية الشيخوخة.