شكرا لقرائتكم خبر عن سعود الطبية: 6 أعراض لظهور الأسنان اللبنية للطفل.. ويجب استشارة الطبيب في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أن الأسنان اللبنية هي أول مجموعة من الأسنان تظهر لدى الطفل بشكل تدريجي من عمر 6-7 أشهر، وتستمر لديه إلى أن يكتمل بزوغها في عمر السنتين والنصف، وعددها 20 سنا.

وأوضحت سعود الطبية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن أعراض ظهور الأسنان اللبنية تشمل التالي:

1- انزعاج الطفل وألم

2- اضطراب في النوم

3- القلق وعدم الارتياح

4- فقدان الشهية

5- سيلان اللعاب بشكل أكثر من المعتاد

6- انتفاج واحمرار في اللثة مكان ظهور السن.

وأكدت سعود الطبية، على أهمية الذهاب بالطفل إلى الطبيب في حال وجود حمى أو إسهال أو طفح جلدي.