- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن سعود الطبية: 6 أعراض لظهور الأسنان اللبنية للطفل.. ويجب استشارة الطبيب في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أن الأسنان اللبنية هي أول مجموعة من الأسنان تظهر لدى الطفل بشكل تدريجي من عمر 6-7 أشهر، وتستمر لديه إلى أن يكتمل بزوغها في عمر السنتين والنصف، وعددها 20 سنا.
وأوضحت سعود الطبية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن أعراض ظهور الأسنان اللبنية تشمل التالي:
1- انزعاج الطفل وألم
2- اضطراب في النوم
3- القلق وعدم الارتياح
4- فقدان الشهية
5- سيلان اللعاب بشكل أكثر من المعتاد
6- انتفاج واحمرار في اللثة مكان ظهور السن.
وأكدت سعود الطبية، على أهمية الذهاب بالطفل إلى الطبيب في حال وجود حمى أو إسهال أو طفح جلدي.
كانت هذه تفاصيل خبر سعود الطبية: 6 أعراض لظهور الأسنان اللبنية للطفل.. ويجب استشارة الطبيب في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.