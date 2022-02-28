شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب تصيبك بانخفاض ضغط الدم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد لا يبدو انخفاض ضغط الدم مشكلة كبيرة، ولكنه قد يشير إلى مشكلة أساسية بالنسبة للعديد من الأشخاص ، يمر انخفاض ضغط الدم دون أن يلاحظه أحد، قد يشعر الآخرون بالدوار أو الإغماء أو يعانون من عدم وضوح الرؤية، في الحالات الشديدة ، يمكن أن يكون انخفاض ضغط الدم مهددًا للحياة. وفقا لما نشره موقع " eatthis".

انخفاض ضغط الدم يسبب نقصًا في إمداد الدم الذي يحمل الجلوكوز والأكسجين إلى الأنسجة وأنظمة الأعضاء، كما يقول اختصاصي الغدد الصماء بريان فيرتيج مؤسس ورئيس مركز السكري وهشاشة العظام الأمريكى ونتيجة لذلك ، لا توجد طاقة كافية للوظيفة المناسبة لهذه الأنسجة وأجهزة الأعضاء، وفقًا للمعهد الوطني للقلب والرئة والدم، يعتبر انخفاض ضغط الدم أقل من 90/60.

ما هو ضغط الدم المنخفض؟

قال فيرتيج: "لا ينبغي تحديد انخفاض ضغط الدم من خلال رقم في حد ذاته ، بل يجب تحديد المستوى الذي دونه تظهر الأعراض لدى شخص معين، الدوار والدوخة أثناء الوقوف هما أكثر الأعراض التي توحي بانخفاض ضغط الدم، وفي المستويات الأكثر شدة ، قد يحدث الارتباك وحتى فقدان الوعي، وقد تسوء الأعراض بعد الأكل لأن الدورة الدموية تتجه إلى القناة الهضمية ، مما يضر أكثر بتدفق الدم إلى القناة الهضمية الدماغ، عند انخفاض ضغط الدم الشديد ، قد لا يكون هناك إمداد كافٍ بالدم لأنسجة أخرى في الجسم ، مثل الكلى ، أو ضعف الوظيفة ، أو القلب ، مما يسبب ألمًا في الصدر .

لماذا يحدث انخفاض ضغط الدم؟

يقول فيرتيج إن هناك سببين أساسيين لحدوث انخفاض ضغط الدم ،أولاً ، لا يضخ القلب الدم بشكل كافٍ إلى أعضاء وأنسجة الجسم، قد يكون هذا أو لا يكون بسبب أمراض القلب ، ثانيًا ، قد يكون التدفق غير الكافي للدم ناتجًا عن توسع الأوعية الدموية بشكل مفرط لأسباب مثل العدوى البكتيرية الشديدة والغدة الكظرية أو القصور الهرموني في الغدة الدرقية.

كيف يؤثر انخفاض السكر في الدم على ضغط الدم؟

يقول فيرتيج: "إن انخفاض نسبة السكر في الدم يعزز إطلاق الكاتيكولامينات (الأدرينالين) والكورتيزول من الغدة الكظرية لتحفيز الكبد على إخراج الجلوكوز إلى الدم لاستعادة مستويات السكر في الدم الطبيعية.

أسباب شائعة لضغط الدم المنخفض:

مرض قلبي.

الالتهابات البكتيرية الشديدة.

فقدان الدم (مثل النزيف المعوي من قرحة المعدة).

الأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم.

قصور الغدة الدرقية أو قصور الغدة الكظرية ، لأن كلاً من هرمون الغدة الدرقية والكورتيزول يعززان الأدرينالين ، مما يضيق الأوعية الدموية

أورام الغدة النخامية ، التي تضر بوظيفة الهرمونات المنظمة التي تحفز إفراز هرمونات الغدة الدرقية والكظرية

كيف يمكنك منع انخفاض ضغط الدم؟

قال فيرتيج إن "الترطيب الكافي ، وعلاج الاضطرابات الهرمونية ، وأمراض القلب والالتهابات ، والاستخدام الحذر لأدوية خفض ضغط الدم ، وتصحيح اضطرابات النزيف، يمكن أن يمنع انخفاض ضغط الدم.