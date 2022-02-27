شكرا لقرائتكم خبر عن تشقق الكعب.. علامة غير معتادة على نقص الفيتامينات فى جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من العلامات التي تشير إلى نقص الفيتامينات فى جسم الإنسان، حيث إن ضعف العظام قد يدل على نقص فيتامين د وتشقق الشفاه ونزيف اللثة يرمزان إلى نقص فيتامين ب وفيتامين سى، ومن الأعراض غير المعتادة التي تشير لنقص الفيتامينات أيضاً تشقق الكعب، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

على الرغم من وجود عدة أسباب وراء إصابة الشخص بكعب متشقق، إلا أنها قد تشير أيضًا إلى نقص الفيتامينات.

فيتامين C و E و B 3 ضروريان للغاية للحفاظ على صحة الجلد ويمكن أن يكون الكعب المتشقق علامة على نقص هذه الفيتامينات.

ووفقًا لأطباء الأمراض الجلدية، من النادر جدًا اكتشاف الكعوب المتشققة الناتجة عن نقص الفيتامينات، ولكنها ترتبط بشكل أكثر شيوعًا بحالات طبية أخرى مثل الأكزيما والسكري وقصور الغدة الدرقية وما إلى ذلك. على الرغم من هذه الإحصائيات، من المهم التعرف على الكعب المتشقق ومعرفة دور هذه الفيتامينات الثلاثة في الحفاظ على صحة الجلد.

فيتامين B-3 و C و E لصحة الجلد

فيتامين ب 3 مهم للغاية لصحة الجلد والدماغ تشمل أعراض نقص فيتامين ب 3 ، المعروف أيضًا باسم النياسين ، فقدان الذاكرة والإسهال والتهاب الجلد واحمرار اللسان.

في بعض الأحيان ، يمكن أن يتسبب نقص فيتامين ب 3 في احمرار وتهيج الجلد في المناطق المعرضة للضوء مثل اليد والقدمين والعنق وما إلى ذلك.

فيتامين سي

فيتامين سي ضروري للحفاظ على صحة اللثة والجلد يمكن أن يسبب نقص فيتامين سي مرضًا يسمى الإسقربوط والذي يتميز بشكل أساسي بنزيف اللثة والنزيف حول بصيلات الشعر وبطء التئام الجروح يعتبر تساقط الشعر والتعب وفقر الدم من الأعراض الأخرى لنقص فيتامين سي.

فيتامين E

فيتامين E حيوي للحفاظ على جهاز المناعة والخلايا والدورة الدموية يُعرف أيضًا بفيتامين الجمال ، فهو يساعد البشرة والشعر بشكل كبير، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين (E) في الجسم إلى ضعف العضلات وفقدان الإحساس وجفاف الجلد والتجاعيد والشيخوخة المبكرة.

علاج تشقق الكعب

نظرًا لأن الجفاف لا يزال السبب الأول لتشقق الكعب، فمن المهم الحفاظ على ترطيب بشرتك إن زيادة كمية المياه التي تتناولها هي الخطوة الأولى والأكثر أساسية نحو ترطيب بشرتك.

أيضا ، يجب تقشير بشرتك بإسفنجة أو لوفا ووضع الكريمات التي تحتوي على اليوريا أو حمض اللاكتيك لإزالة خلايا الجلد الميتة.

يمكن أن تساعد المستحضرات والكريمات وكريمات القدم الخاصة وارتداء الجوارب بانتظام في الحفاظ على ترطيب البشرة يمكنك أيضًا استخدام المنتجات المصممة خصيصًا لبشرة الكعب ووضعها كل يوم أثناء الليل لتسريع عملية التعافي.