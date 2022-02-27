شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: جائحة كورونا أدت لتضاعف حالات اضطرابات الأكل بين المراهقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجراها مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى CDC أن اضطرابات الأكل بين الفتيات المراهقات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 12 و 17 عامًا تضاعفت أثناء جائحة كورونا، بحسب موقع جريدة الجارديان البريطانية.

قالت تريسي ريتشموند، طبيبة ومديرة برنامج اضطرابات الأكل في مستشفى بوسطن للأطفال بالولايات المتحدة، والتي لم تشارك في الدراسة: "من الواضح أن هناك وباءًا ثانيًا يؤثر على الصحة العقلية للمراهقين."

وأعلنت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال حالة طوارئ للصحة العقلية بين الأطفال والمراهقين في عام 2021 .

في عام 2020 ، قام الأطفال والمراهقين في الواقع بزيارات أقل إلى أقسام الطوارئ بالمستشفيات مقارنة بالعام السابق - بانخفاض قدره 21٪ ، كما وجد تقرير مركز السيطرة على الأمراض، وفي عام 2021 ، كان هناك انخفاض بنسبة 8 ٪ مقارنة بعام 2019.

لكن سبب تلك الزيارات تغير بشكل كبير خلال الأشهر الأولى للوباء، حيث ارتفعت نسبة الزيارات الطارئة للصحة العقلية بين الأطفال بنسبة 24٪ في الفئة العمرية 5-11 عامًا و 31٪ في 12 إلى 17 عامًا مقارنة بالعام السابق.

وبين الفتيات المراهقات ، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 و 17 عامًا ، زادت الزيارات المتعلقة باضطرابات الأكل في كل من عامي 2020 و 2021 كما كان هناك المزيد من الزيارات للاكتئاب والوسواس القهري بين الفتيات المراهقات في عام 2021.

وجدت دراسة أخرى لمراكز السيطرة على الأمراض (CDC) أن إجمالي الزيارات إلى غرفة الطوارئ انخفض في نفس الوقت، حيث انخفض بنسبة 51٪ في عام 2020 ، و 22٪ في عام 2021 ، و 23٪ في الشهر الأول من عام 2022 ، مقارنة بعام 2019.

ظل فيروس كورونا السبب الرئيسي لزيارات الطوارئ بين الأطفال - خاصة بين الأطفال الأصغر من أن يتم تطعيمهم خلال موجة أوميكرون ، عندما زادت الزيارات لهذه الفئة العمرية.

كانت هناك أيضًا زيادات في الزيارات المتعلقة بالظروف الصحية السلوكية بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 عامًا، بما في ذلك إيذاء النفس، والتسمم بالمخدرات، والمخاوف الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية - بين المراهقين فقط - أعراض حالات الصحة العقلية.

قال لاكشمي راداكريشنان ، عالم الصحة في مركز السيطرة على الأمراض والمؤلف الرئيسي لكلا الكتابين: "تشير النتائج إلى أهمية زيادة الوعي بالمخاوف الصحية التي يمكن أن تنشأ بسبب الرعاية الطبية المتأخرة والاضطراب العاطفي المتزايد أثناء الوباء ، لا سيما بين المراهقين".

وأضافت أن أسباب ارتفاع مستوى المشاكل النفسية واضطرابات الطعام بين الفتيات المراهقات معقدة ومتنوعة ، مما يجعل من الصعب تحديد أسبابهن.

تشمل الأسباب المحتملة التغييرات في الروتين والجدول الزمني ، بما في ذلك قضاء المزيد من الوقت في المنزل والعادات الجديدة حول الأكل وممارسة الرياضة ، بالإضافة إلى ضغوط العيش خلال الوباء - فقدان الوالدين ومقدمي الرعاية بسبب الفيروس أو لأسباب أخرى ذات صلة.

يمكن أن تكون العزلة الاجتماعية صعبة بشكل خاص في سنوات المراهقة، عندما يكون من المهم للأطفال تكوين علاقات وثيقة مع أقرانهم وبناء هوياتهم.