شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القواعد الثلاثة لتناول البقوليات بطريقة صحية لتقليل الانتفاخات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث خبراء الصحة بشكل متزايد عن مصادر بديلة للبروتين حتى وهم يحاولون الابتعاد عن اللحوم لتحسين جودة نظامهم الغذائي، فالبقوليات توفر البروتين والألياف ومصدر ممتاز للعديد من الفيتامينات والمعادن مثل الحديد والزنك وحمض الفوليك والمغنيسيوم، وتوضح أخصائية التغذية الهندية روجوتا ديويكار القواعد الثلاثة لأكل البقوليات، وفقا لما نشره موقع" doctor-ndtv".

القواعد الثلاثة لتناول البقوليات:

1- نقع البقوليات قبل الطهي.

2 -استخدم النسبة الصحيحة من البقوليات والحبوب في الطهي.

3- تناول ما لا يقل عن 5 أنواع من البقول كل أسبوع.

وقالت أخصائية التغذية الهندية روجوتا ديويكار، إن الفوائد الصحية لنقع البقوليات قبل الطهي هو تقليل مضادات المغذيات والسماح بعمل الإنزيم الأمثل لتفكيكها، موضحة أن البقول غنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن ، لكن ليس من السهل استيعاب الأحماض الأمينية منها، فهى تحتوي بشكل طبيعي على مضادات المغذيات ، وهي جزيئات تمنع امتصاص العناصر الغذائية. لهذا السبب يعاني الكثير من الناس من الغازات والانتفاخ وعسر الهضم ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي بعد تناولهم، نتيجة لذلك ، يجب نقعها لتقليل مضادات المغذيات مع زيادة البروتين والمغذيات الدقيقة وقابلية الهضم في البقول والبقوليات.

وأضافت، أن خلط البقوليات مع الحبوب يحسن نسبة الأحماض الأمينية الأساسية إلى غير الضرورية، تكون النسبة 1: 3 عند استخدامه مع الأرز و 1: 2 عند استخدامه مع خليط من الحبوب، موضحة أن الأساس المنطقي وراء ذلك هو أن البقوليات تفتقر إلى حمض أميني يسمى الميثيونين والحبوب تفتقر إلى اللايسين، على الرغم من وجود اللايسين بكثرة في البقول ، إلا أنه بدون المظهر الكامل للأحماض الأمينية الأخرى مثل الميثيونين ، لا يمكنه القيام بوظائفه والتى تساعد في مكافحة الشيخوخة ، ومنع ظهور الشيب المبكر ، ويحافظ على كتلة العظام ويقويها ، ويساعد في المناعة عن طريق بناء الأجسام المضادة.

وأشارت خبيرة التغذية ، إلى أن الحصول على مجموعة متنوعة من البقول والحصول عليها بأشكال مختلفة لتحسين تناول جميع العناصر الغذائية، فهناك العديد من أنواع البقوليات وعند تناولها بطرق مختلفة تضمن الحصول على التنوع الغذائي اللازم لبكتيريا الأمعاء الصحية، ولضمان اتباع نظام غذائي صحي وغني بالمغذيات، اجعل البقوليات جزءًا من وجباتك المعتادة.