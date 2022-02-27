شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات جديدة تدل على إصابتك بمتغير أوميكرون الشبح.. منها الغثيان والانتفاخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حين أن أعراض مثل الحمى المصحوبة بألم في الجسم وآلام العضلات والبرد والسعال شائعة بين المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا، فقد حذر الخبراء مؤخرًا من أن الشخص المصاب بمتغير أوميكرون الشبح قد يعانى من أعراض مرتبطة بالأمعاء.

الغثيان

وفقا لتقرير موقع " healthsite"، فإن الغثيان هو أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لـ BA.2.متغير أوميكرون الخفي أو الشبح لقد أظهرت الدراسات بالفعل أن هذا الفيروس ينتقل إلى أجزاء مختلفة من الجسم، وبالتالي فإن المشكلات المتعلقة بالأمعاء شائعة بين أولئك الذين أصيبوا بسلالة أوميكرون.

الإسهال

شوهد الإسهال بين المصابين بنوع دلتا في الموجة الثانية من فيروس كورونا، ومع ذلك ، فقد حذر الخبراء مؤخرًا من أن الشخص المصاب بأوميكرون الشبحBA.2 قد يعاني من حركة أمعاء متكررة، وإسهال.

يقترح الخبراء على جميع هؤلاء المرضى التأكد من أن كمية المياه التي يتناولونها مرتفعة في هذه المرحلة الزمنية حتى لا يصاب الجسم بالجفاف.

التقيؤ

من الأعراض الأخرى التي قد تظهر، القيء، ويرجع ذلك أساسًا إلى مشكلة الأمعاء التي لا تسمح للجسم بهضم الطعام، وبالتالي يجبر الجسم على التقيؤ.

الانتفاخ

ألم البطن هو أيضًا أحد أعراض متغير أوميكرون الشبح BA.2 البديل لـ فيروس كورونا، ويمكن أن تؤدي مشاكل القناة الهضمية إلى ألم في منطقة البطن، يحدث هذا بشكل أساسي لأن الفيروس يؤثر بشكل مباشر على الجهاز الهضمي للجسم، مما يسبب أعراضًا مرتبطة بعسر الهضم.

حرقة في المعدة

هل تشعر بحرقان مستمر في معدتك بعد الأكل؟ هذا عندما يكون مصحوبًا بجميع الأعراض الأخرى لكورونا قد يشير إلى أنك مصاب بمتغير أوميكرون.