شكرا لقرائتكم خبر عن خليها على المائدة.. الأطعمة المحتوية على مضادات الأكسدة مفيدة لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم البحوث الطبية معلومات دائمة عن أهمية المواد التي تحتوي على مضادات الأكسدة في غذائنا اليومي ولكن ماهي مضادات الأكسدة، وما الأطعمة التي يجب تناولها للحصول عليها؟

عرّف أخصائيو التغذية مضادات الأكسدة بأنها مركبات طبيعية توجد بشكل أساسي في النباتات التي تنظم العديد من العمليات الحيوية في الجسم، وتحميه من الجذور الحرة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Forbes.

وقال الموقع، يمكن أن يؤدي الإجهاد التأكسدي إلى إتلاف الخلايا والأنسجة والبروتينات، ما يزيد خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل الزهايمر ومتلازمة التعب المزمن والسرطان والسكري ومرض باركنسون وأمراض القلب.



خليها على السفرة

أكد الدكتور سامي بروندو أخصائى التغذية ومؤلف كتاب The Essential Vegetable Cookbook، إن اتباع حمية صحية غنية بمضادات الأكسدة قد يحمي الجسم من الإصابة بأمراض خطيرة مع الوقت.

وأضاف أن الفاكهة والخضروات الملونة والحبوب المختلفة تحتوي على فيتامينات ومعادن مختلفة، ويجب الاعتماد عليها في النظم الغذائية الصحيحة .



الفاصوليا

واستعرض أخصائيو التغذية أفضل الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة التي يجب تناولها بشكل دائم وأهمها:1.الفاصوليا

إلى جانب كونها مصدرا ممتازا للألياف والبروتين، فإن الفاصوليا مليئة أيضا بالفلافونويد والبوليفينول، وتحتوي الفاصوليا الحمراء على مادة الفلافونويد التي تسمى الأنثوسيانين والتي تساعد على تثبيط الأكسدة عن طريق إزالة الجذور الحرة.

2.التوت

جميع أنواع التوت وخاصة التوت الأزرق والفراولة هي مصادر ممتازة لمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين وحمض الإيلاجيك والكيرسيتين والريسفيراترول، تمتلك كل هذه المواد النباتية خصائص مضادة للالتهابات وتحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرة.

3. الثوم

يحتوي الثوم على مستويات عالية من مركب يسمى الأليسين، المعروف بأنه أحد أقوى مضادات الأكسدة في العالم، بالإضافة إلى ذلك، فهو مليء بمضادات الأكسدة الأخرى مثل الأليل السيستين وثاني كبريتيد الأليل الذي يساعد على تقليل أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ويدعم آلية دفاع الجسم ضد الآثار الضارة للجذور الحرة.

4.البرقوق

الخوخ المجفف أو البرقوق المجفف مليء بالمركبات الفينولية، وخاصة حمض الكلوروجينيك وحمض الكلوروجينيك التي تسهل إصلاح الحمض النووي وقد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، ويعتبر البرقوق مصدرا جيدا للألياف والحديد والماغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين K الذي يعزز صحة العظام.

5. الخرشوف

الخرشوف محمل بالأنثوسيانين والفلافونويد والبوليفينول التي تقاوم الإجهاد التأكسدي المرتبط بالأمراض المزمنة والالتهابات، وهي واحدة من أغنى مصادر مضادات الأكسدة بين جميع الخضروات، ويعتبر الخرشوف مصدرا جيدا لفيتامين K والفولات والبوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم.



المكسرات

6.المكسرات

يحتوي الجوز " عين الجمل" وأبو فروة على أعلى نسبة من مضادات الأكسدة، وفيتامين E وهي مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الدهون، ويدعم جهاز المناعة وقد يساعد في خفض الكوليسترول السيئ في الجسم.

7.البذور

تمتلئ هذه الأطعمة متعددة الاستخدامات بمجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الجسم من تلف الخلايا والالتهابات، وتعد بذور اليقطين " قرع العسل" واحدة من أفضل مصادر مضادات الأكسدة الصحية للقلب مثل الكاروتينات وفيتامين" هـ" وبالمثل، تحتوي بذور عباد الشمس " اللب السوري "على كميات كبيرة من السيلينيوم المعزز لصحة الدماغ وفيتامين E والزنك، تشمل البذور الأخرى الغنية بمضادات الأكسدة بذور الشيا وبذور الكتان وبذور القنب وبذور السمسم.

8.الخضراوات ذات اللون الأخضر الداكن

الخضروات ذات اللون الأخضر الداكن مثل البروكلي واللفت والسبانخ والملفوف هي مصادر ممتازة لمضادات الأكسدة القوية مثل حمض ألفا ليبويك وبيتا كاروتين ولوتين وكايمبفيرول وكيرسيتين وسلفورافان، وكلها تساعد دفاعات الجسم ضد تلف الخلايا.



الفلفل الحلو

9.الفلفل الحلو

الفلفل الحلو وخاصة الفلفل الأحمر، مليئة بمضادات الأكسدة القوية مثل الكابسانثين وفيتامينC والفيولاكسانثين واللوتين والكيرسيتين، وكلها تلعب دورا رئيسيا في مكافحة الالتهاب ومنع تلف الخلايا وتقوية جهاز المناعة.

كما تشمل المصادر الأخرى الهامة لمضادات الأكسدة اللوز والزبيب والبطاطا الحلوة والشوكولاتة الداكنة والأفوكادو والتفاح.