شكرا لقرائتكم خبر عن افحص قلبك واطمن على نفسك.. 5 علامات تحذرك من النوبة القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، أن شخص واحد يموت كل 36 ثانية بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وتتراوح أعمارهم بين 20 عامًا أو أكثر يعانون من مرض الشريان التاجي ومع ذلك، لا يعرف الكثيرون أعراض أمراض القلب والتوقيت أمر أساسي في الكشف عن الأعراض حتى يتمكن الأشخاص في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، وفى السطور القادمة سنوضح لك علامات أمراض القلب التي يجب البحث عنها، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

فحوصات القلب

لا يتم فحص قلب معظم الأشخاص حتى يلاحظوا وجود مشكلة ، لكن جمعية القلب الأمريكية تنص على أن فحوصات القلب يجب أن تبدأ في عمر 20 عامًا.

1 - الألم:

يجب أن يكون الألم علامة تحذيرية عندما يحدث في أجزاء معينة من الجسم (مثل ألم الصدر أو الألم الذي ينتشر إلى الذراعين والكتف والرقبة والفك والحلق) ألم في الصدر يشبه الشعور بالثقل أو الضغط في الصدر والألم المنتشر هو علامة تحذير خطيرة لنوبة قلبية.

2 - التعرق المفرط:

الكميات غير الطبيعية أو الغزيرة من التعرق المصحوب ببرودة الجلد وأعراض أخرى مثل الشعور برأس خفيف أو الاختناق أو الضعف حتى أثناء الراحة أو بدون ممارسة الرياضة هي علامات على الإصابة بأمراض القلب، قد تحتاج مثل هذه الأعراض والعلامات إلى رعاية طارئة لأن علامات الجسم هذه يمكن أن تشير إلى نوبة قلبية مستمرة أو وشيكة، وعندما يتم حظر أوعيتنا الدموية ، يتعين على القلب بذل جهد إضافي لضخ الدم في الأوعية الدموية مما يتسبب في التعرق .

3 - وذمة (تورم):

الوذمة الوضعية على ساق المريض علامة أولية على الإصابة بأمراض القلب أو قصور القلب وهذه الحالة هي الوذمة الناتجة عن حساسية الأدوية ، عقار ديكلوفيناك عن طريق الفم ، الآثار الجانبية للأدوية

إحدى هذه المشاكل المزمنة التي تظهر على الجسم والجلد حول الساقين والذراعين والوجه والكاحلين هي الوذمة ، لا يعود الدم الذي يخرج من الأوعية الدموية إلى نظام الأوعية الدموية والجهاز الدموي، احتباس السوائل في أنسجة الجسم، في قصور القلب المزمن والاحتقاني ، لا يضخ القلب الدم بشكل كافٍ ، ويتجمع الدم المصفى الذي يتجمع في الجلد والأنسجة مما يسبب التورم.

هذه مشكلة خطيرة لأنها يمكن أن تؤدي في النهاية إلى تراكم السوائل في الأعضاء مثل الرئتين والبطن إذا كان التراكم سريعًا، ويحتاج قصور القلب إلى علاج وعلاجات منتظمة جنبًا إلى جنب مع المراقبة الدقيقة لأنظمة الجسم ونمط الحياة ".

4- تغير في لون الجلد :

العلامات الدقيقة الأخرى المرتبطة بأمراض القلب الخطيرة أو المرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب ومشاكل الأوعية الدموية تظهر أيضًا في الجلد، ويمكن أن تتراوح هذه العلامات من تغير لون الجلد (مثل البني والأصفر والأحمر ، الأرجواني ، إلخ) إلى نمو غير طبيعي في الجلد في بعض الأحيان ، قد يكون هناك طفح جلدي أو كتل أيضًا.