اذا كنت تعاني من الأظافر الجافة والهشة.. إليك طرق العلاج

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

تعاني النساء من مشكلة الأظافر والجفاف خاصة مع العمل المنزلي، وللحصول على أظافر صحية لا يعنى فقط استخدام أدوات عناية أو مستحضرات فعالة، ولكنه يعني أيضًا التخلص من بعض العادات السيئة مثل استخدام أظافرك كسكين جيب وسواء كانت العناية بأظافرك شكلاً من أشكال الرعاية الشخصية أو مجرد شيء روتيني فإن الحفاظ على أظافرك شيء مهم جدًا.

ووفقًا لما جاء بموقع “Realsimple”، إليكم طرق سهلة للتخلص من الأظافر الجافة وطرق العناية.

رطبي أظافرك

ترطيب الأظافر من أفضل طرق العلاج التي تقاوم الجفاف الذي قد يؤدي إلى حدوث تشقق أو كسور بالأظافر بعد تعرضها لظروف كثيرة منها التعرض للماء بصورة متكررة أو استخدام غسول للبشرة الدهنية قد يؤدي إلى إصابة الأظافر.

انزعي الجلد الزائد

من الضروري ازالة الجلد الزائد ومحاولة التخلص منه تمامًا لأن وجود الجلد الزائد سوف يؤثر على طريقة نمو الأظافر لذلك ينصح بالترطيب اليومي للجلد الزائد عن طريق الزيت أو الكريم وإزاحته للداخل بالعصا المخصصة لذلك في أدوات العناية بالأظافر وقص الجلد على الأطراف.

تجنب ملامسة الماء بإفراط

لا تتوقفي عن غسل يديكِ بالطبع ولكن انتبهي للطرق التي يمكنك من خلالها تقليل الوقت الذي تقضيه أظافرك في ملامسة الماء لأن ملامسة الماء المفرطة يمكن أن تضعف بنية الظفر ويصبح أكثر هشاشة، وخاصة الماء الساخن.

كوني لطيفة

أفضل رعاية للأظافر هي العناية اللطيفة أحيانًا يأخذ الناس الطرف المدبب من مبرد الأظافر ويحفرون تحت أظافرهم لإخراج الأوساخ ومن ثم يمكن أن تصاب بعدوى فطرية بكتيرية .

تعاملي مع أظافركِ كما لو كنت تعالجي شعرك

يتكون كل من الشعر والأظافر من بروتينات الكيراتين لذلك فمن المنطق يفضل أن يطبق نفس قواعد علاج الشعر على الأظافر ولأن من الممكن أن يصابوا بالجفاف ويتضررون من المعالجة الزائدة فلابد من التخفيف من استخدام المواد التي تعمل على التلميع .

التحلي بالصبر مع نمو الأظافر

إذا كنتي تعاني من قضم الأظافر المزمن فأنت تشعري بالنصر عند نمو أظافرك مرة أخري وأيضًا العادات الصحية والصبر يؤتي ثماره في العناية بالأظافر لكن يجب أن يكون التركيز الأساسي على معرفة كيفية تقوية أظافرك وليس حل لغز كيفية نمو الأظافر بسرعة يمكن أن تؤدي الأظافر القوية إلى أظافر أطول إذا كنتي تمارسي عناية جيدة بالأظافر لكن هذا الشيئ يحتاج إلى وقت طويل .