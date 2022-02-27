إشارات تحذيرية من جسدك تدل على وجود الجلطة “الصامتة”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 فبراير 2022 04:09 مساءً - يتعرض الملايين من البشر حول العالم للإصابة بجلطة دموية في أحد أوردتهم، وهي حالة طبية خطيرة قد تكون مميتة، يطلق عليها العلاماء الانسداد التجلّطي الوريدي.

وبمعنى تفصيلي أكثر فإن الخثرة الدموية أو الجلطة الدموية هي عبارة عن تكتل من الخلايا الدموية، تغيرت في هيئتها من الشكل السائل الطبيعي إلى قوام أكثر صلابة كما الجيلو

وبحسب موقع “ويب طب”، هناك أعراض متعددة قد تظهر في أجسامنا تدل على الإصابة بالجلطة الدموية:

1. أعراض الجلطة الدموية في القدمين أو اليدين

إحدى أكثر مناطق تكون الجلطات شيوعًا هي منطقة النصف السفلي من الأقدام، ما ينتج عنه ظهور الأعراض الاتية في منطقة الإصابة:

تورم وانتفاخ.

ألم.

ليونة غير معهودة.

شعور بالدفء.

تلون الجلد ليتخذ اللون الأحمر.

وتعتمد حدة الأعراض الظاهرة هنا على حجم الجلطة أو الخثرة الدموية فإذا كانت صغيرة جدًا قد لا يظهر أي من الأعراض المذكورة أما إذا كانت كبيرة فقد يصاب المريض بتورم في كامل القدم وألم شديد.

2. أعراض الجلطة الدموية في القلب

تتسبب الجلطة الدموية في القلب بالإصابة بنوبة قلبية فورية ومع أن القلب لا يعد مكانًا شائعًا لتكون الجلطات الدموية إلا أن هذا قد يحدث، وهذه هي أعراض الجلطة الدموية في القلب:

ألم أو ثقل في الصدر.

دوخة ودوار.

انقطاع في النفس.

3. أعراض الجلطة الدموية في البطن

قد تكون أعراض، مثل: ألم البطن، أو التورم فيه علامات على تكون خثرة دموية في البطن، ولكن ذات هذه الأعراض قد تعني كذلك الإصابة بأحد فيروسات المعدة أو بالتسمم الغذائي.

4. أعراض الجلطة الدموية في الدماغ

وجود جلطة دموية في الدماغ يعني بلا شك سكتة دماغية، فتظهر على المصاب الأعراض الاتية:

صداع مفاجئ.

تعطل حاسة الرؤية بشكل مفاجئ.

خلل مفاجئ في النطق.

5. أعراض الجلطة الدموية في الرئة

عندما تصل الجلطة الدموية للرئتين تسمى هذه الحالة بالانصمام الرئوي (Pulmonary embolism)، وهذه هي بعض أعراضها:

انقطاع مفاجئ في النفس دون ممارسة الرياضة أو أي نشاط بدني يذكر.

ألم في الصدر.

خفقان القلب.

مشاكل في التنفس.

كحة مصحوبة بدم.

عوامل الخطر للإصابة بخثرة دموية

قد تزداد فرص تكون خثرات أو جلطة دموية لديك إذا ما انطبقت عليك بعض الأمور الاتية:

إقامة مطولة بعض الشيء في المستشفى بعد جراحة خطيرة.

العمر، خاصة إذا ما تجاوز الشخص عمر 65 عامًا.

سفر طويل يتطلب الجلوس لمدة تتجاوز 4 ساعات.

الاستلقاء في السرير لفترة طويلة أو الراحة عمومًا لفترة طويلة.

السمنة.

الحمل.

التدخين.

السرطان.

تناول بعض أنواع حبوب منع الحمل.

الوراثة.

أنواع الخثرة الدموية

بعد التعرف على أعراض الجلطة الدموية نخبرك أنه يحتوي جهاز الدوران على أوعية دموية تشمل الأوردة والشرايين، وقد تتكون الجلطة الدموية في أي منها، وهذه هي أنواعها:

خثار شرياني (Arterial thrombosis)

ويتسبب هذا النوع من الخثرات في ظهور أعراض فورية تتطلب علاجًا طارئًا، ومن هذه الأعراض:

ألم حاد.

شلل في أجزاء معينة من الجسم.

جلطة أو نوبة قلبية.

خثار وريدي (Venous thrombosis)

وهذه تتكون بشكل تدريجي وبشكل بطيء غالبًا، ولكن هذا لا يجعلها أقل خطورة من النوع السابق وأخطر أنواعها هو الخثار الوريدي العميق (Deep vein thrombosis).