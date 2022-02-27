شكرا لقرائتكم خبر عن الفلفل الأسود توابل مفيدة لصحتك وتساعد فى تقليل ارتفاع السكر بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "ديلى إكسبرس" عن أنه يمكن أن يكون ارتفاع مستويات السكر في الدم خطيرًا في بعض الحالات، ولحسن الحظ، هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على التحكم في مستوياته، وتلك الواجب تجنبها في نظامك الغذائي.

وقال الموقع، يمكن أن يكون ارتفاع السكر في الدم خطيرًا إذا أصبحت المستويات مرتفعة جدًا أو ظلت مرتفعة لفترات طويلة، ومؤشر نسبة السكر في الدم هو نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، ويوضح مدى سرعة تأثير كل طعام على مستوى السكر في الدم (الجلوكوز) عند تناول هذا الطعام بمفرده.

وتعرف بعض الأطعمة بأنها منخفضة المؤشر الجلايسيمي، مثل الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والفاصوليا والعدس.

ومع ذلك، "استخدام مؤشر نسبة السكر في الدم لتحديد ما إذا كانت الأطعمة أو مجموعات من الأطعمة صحية، يمكن أن يكون مضللا"، كما تقول NHS

وأكد موقع Diabetes النصيحة الغذائية التي تُعطى عموما للأشخاص المصابين بداء السكري النوع 1 لا تختلف كثيرًا عن النصائح الغذائية للأشخاص غير المصابين بمرض السكري".

وأضاف الموقع، أن القضايا الرئيسية التي يجب مراعاتها هي مدى احتمال تأثير الأطعمة المختلفة بشدة على مستويات الجلوكوز في الدم لديك، وفي الواقع، هناك بعض الأطعمة والتوابل التي يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم، مثل الفلفل الأسود.

وفي إحدى الدراسات التي أجريت على 86 شخصًا يعانون من زيادة الوزن تناولوا مكملات الفلفل الأسود، وجد أن لديهم تحسينات كبيرة في حساسية الأنسولين خلال الأسابيع الثمانية التي شاركوا فيها في الدراسة.

وفي دراسة أخرى، تم إعطاء الفئران مستخلص الفلفل الأسود للاستهلاك، ووجد الباحثون أن الفئران لديها ارتفاع أقل في مستويات السكر في الدم بعد تناول الجلوكوز مقارنة بالفئران في المجموعة الضابطة، وهناك عدد من الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم، وكذلك الأطعمة لتقليل أو الحد من نظامك الغذائي.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن أعراض فرط سكر الدم لدى مرضى السكري تميل إلى التطور ببطء خلال بضعة أيام أو أسابيع، على الرغم من أنه "في بعض الحالات، قد لا تكون هناك أعراض حتى يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل كبير".

وأضافت عيادة Mayo Clinic أن فهم أعراض مرض السكري المحتملة يمكن أن يؤدي إلى التشخيص والعلاج المبكر، ما يمكن أن يساعدك على منع مضاعفات مرض السكري ويؤدي إلى حياة صحية أفضل، مضيفة، إن العطش الشديد وزيادة التبول من العلامات والأعراض الشائعة لمرض السكري.

وأوضحت: "عندما تكون مصابا بداء السكري، فإن الجلوكوز الزائد وهو نوع من السكر يتراكم في دمك، وتضطر كليتك إلى العمل لوقت إضافي لتصفية وامتصاص الجلوكوز الزائد.