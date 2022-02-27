شكرا لقرائتكم خبر عن علماء: رش الكمامة بمطهرات الكحول يقلل من فاعليتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر علماء استراليون من رش أقنعة الوجه "الكمامات" بمطهرات الكحول لأنها يمكن أن تقلل من فعاليتها، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين (شينخوا) وموقع "healthsite".

وجدت دراسة أجراها فريق بحثي من منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية (CSIRO) أن تعريض أقنعة الوجه N95 و P2 لمطهرات قائمة على الكحول يسبب "تدهورًا خطيرًا" لقدرتها على الحماية من المخاطر المحمولة جواً.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة يورج شوتز، إن معقم اليدين وحلول التنظيف التي تحتوي على الكحول يمكن أن تؤثر على الخصائص الكهروستاتيكية لأقنعة الوجه.

وأوضح: تعتمد الأقنعة التي تستخدم لمرة واحدة على وجود شحنة إلكتروستاتيكية تجذب الجزيئات وتحبسها مثل شبكة العنكبوت اللاصقة، ومع ذلك ، يمكن تدمير هذه الشحنة بواسطة أبخرة كحولية عالية التركيز.

أكد الباحثين أن نتائج دراستهم ستساعد في إطلاع الناس على كيفية العناية بالأقنعة التي تستخدم لمرة واحدة.

توصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بارتداء قناع في الأماكن المغلقة العامة في المناطق التي ينتقل فيها المجتمع بشكل كبير أو مرتفع ، بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بك.

كما خلصت دراسة أجراها فريق من الخبراء الألمان والأمريكيين أيضًا إلى أن ارتداء قناع الوجه أفضل من التباعد الاجتماعي في منع الناس من الإصابة بـ كورونا، ووجدوا أن ارتداء أقنعة الوجه يمكن أن تقلل الخطر بما يصل إلى 225 مرة ، مقارنة بالاعتماد فقط على قاعدة الثلاثة أمتار.

تنص مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة على أن كمامة N95 يمكنها تصفية ما يصل إلى 95 % من قطرات الهواء والجزيئات، حتى من خلال الأقنعة الجراحية المكونة من 3 طبقات هي أقنعة أكثر مرونة ، مقارنة بقناع N95 ، يمكنها منع ملامسة القطرات المصابة في الهواء بشكل أفضل من القناع القماش.