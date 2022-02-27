شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يحذرون من إهمال “مرض قاتل” لا يقل خطرًا عن “كورونا” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

أشار باحثون في شؤون الصحة، مؤخرا، إلى أن داء السل لا يحظى باهتمام كبير عالميًا، رغم كثرة ضحاياه، بينما انصبت الجهود بشكل مكثف على مرض “كوفيد 19″، خلال العام الأخيرين.

وفي عام 1993، أعلنت منظمة الصحة العالمية داءَ السل بمثابة طوارئ صحية عالمية، داعية الدول إلى تنسيق الجهود فيما بينها، لأجل تفادي ملايين الوفيات.

وفي يناير 2020، أعلنت منظمة الصحة العالمية، فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بمثابة طوارئ صحية تدعو إلى القلق، بحسب سكاي نيوز.

وسارعت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات من أجل تطويق مرض “كوفيد 19″، فيما جرى رصد ميزانيات سخية، من أجل تطوير لقاحات أو أدوية.

ويرى خبراء أن عدم التعامل مع داء السل كطوارئ صحية فعلية، حال دون تطويق المرض بشكل كاف.

وما زالت إصابات السل في العالم عند مستوى عشرة ملايين حالة في السنة، بينما شهد عام 2020 ارتفاع الوفيات بنسبة 20 بالمئة، وهو أمر حصل لأول مرة منذ عقد من الزمن.

ويعزو الخبراء هذا الارتفاع إلى تبعات وباء كورونا، لأن المنظومات الصحية ركزت على “كوفيد 19” ولم تلتفت على النحو المطلوب إلى مخاطر صحية أخرى قائمة.

وبحسب موقع “ّذا كونفرسايشن”، فإن البحوث الطبية المتعلقة بداء السل تسير على نحو بطيء، رغم كون المرض قاتلا وخطيرا.

في مجال البحث العلمي، استطاعت البحوث المنجزة حول “كوفيد 19” أن تحصل على تمويلات سخية، وهو أمر لم تحظ به الدراسات بشأن داء السل.