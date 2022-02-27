شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: أدوية السكر والكبد قد تساعد فى مكافحة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مجموعة من الباحثين من ولاية بنسلفانيا إلى طريقة ممكنة لمحاربة فيروس كورونا، ووفقًا للدراسة المنشورة في مجلة Communications Biology ، فإن بعض الأدوية المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء FDA، مثل أدوية مرض السكري من النوع الثانى، والتهاب الكبد الوبائي ، وفيروس نقص المناعة البشرية، قد تكون قادرة على تثبيط قدرة سلالة دلتا لفيروس كورونا على التكاثر في الخلايا البشرية.

الأدوية المستخدمة لأمراض مختلفة قد تساعد في مكافحة فيروس كورونا

اكتشف العلماء أن هذه الأدوية تثبط الإنزيمات الفيروسية المسماة "البروتياز" واللازمة لتكاثر فيروس كورونا في الخلايا البشرية المصابة، وقالت جويس جوزيه، الأستاذة المساعدة للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بجامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية، "إن لقاحات كورونا تستهدف بروتين السنبلة "وهى المسامير التى يستخدمها الفيروس لغزو الخلايا" لكن هذا البروتين يمكن أن يخضع لطفرات كبيرة.

وأضافت: لا تزال هناك حاجة ملحة للعوامل العلاجية لـ كورونا التي تستهدف أجزاء من الفيروس بخلاف البروتين الشائك الذي لا يحتمل أن يتطور ".

تم تحديد اثنين من إنزيمات فيروس كورونا، كأهداف واعدة لتطوير الأدوية المضادة للفيروسات وهذه الإنزيمات مستقرة جدًا، وبالتالي من غير المرجح أن ترتفع الطفرات المقاومة للأدوية بسرعة.