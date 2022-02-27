مشروبات سهلة لإزالة الكرش وتسريع الأيض

بيروت - نادين محمد - مشروبات سهلة يمكنك البدء من الآن لإعدادها في مطبخك، فهي تساعد على تعزيز الأيض وتحرق السعرات الحرارية بأسرع ما يمكن، وتساعد في إنقاص الوزن، فهي تحتوي على الفواكه والخضراوات، مع مضادات الأكسدة الضخمة التي تحسن عملية الهضم، يقدمه موقع بولد سكاي الهندي.

مشروب الكيوي والخس والسبانخ..

مزيج من هذه المكونات سوف تعطي جسمك كميات كبيرة من الألياف والمواد المضادة للأكسدة لتعزيز فقدان الوزن، وتعمل كمدر للبول وتطهيره، وتساعد على إزالة السموم والسوائل المحتجزة.

كل ما تحتاجين...

ثمرة كيوي

5 أوراق السبانخ

3 أوراق من الخس

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في الخلاط الكهربائي امزجي كافة المكونات، حتى تتجانس تمامًا وتشكل عصيرًا بدون أي تكتلات، تناولي كوبًا منه إلى كوبين على مدار اليوم، فهو له مفعول السحر في حرق الدهون وتنشيط الأيض.

مشروب الخيار والكرفس..

كل ما تحتاجين..

قطع من الخيار

3 قطع من الكرفس

1 ثمرة تفاح أخضر

طريقة تطبيق المشروب:

أضيفي الخليط مع كوب من الماء.

طريقة الاستهلاك: اشربي عصير التفاح والخيار والكرفس على معدة فارغة، أو بعد الظهر مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، فهو منخفض في السعرات الحرارية، ويحتوي على 50 سعرة حرارية فقط.