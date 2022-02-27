شكرا لقرائتكم خبر عن اللقاح الكومبو.. تجارب على أول تطعيم لكورونا والأنفلونزا فى حقنة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركتا الأدوية موديرنا ونوفافاكس عن إجراء تجارب جديدة على لقاح مزدوج للأنفلونزا وفيروس كورونا معاً، "Combo vaccine"، بحيث يتم دمج لقاح الأنفلونزا السنوي مع لقاح الفيروس التاجى في حقنة واحدة يمكن إعطائها كل خريف، وقال الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا الأمريكية: إن اللقاح المجمع يمكن أن يكون جاهزاً بحلول عام 2023.

وبحسب موقع "abcnews" تشير الدراسات إلى أن فعالية لقاح فيروس كورونا تتلاشى بمرور الوقت، سيحتاج الجميع إلى جرعات معززة من لقاح كورونا سنويًا.

قال الدكتور أنتوني فاوتشى، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنه اعتبارًا من الآن لا يحتاج معظم الأمريكيين إلى جرعة رابعة (بخلاف جرعة التعزيز الحالية)، لكن العلماء يقومون بتقييم الموقف باستمرار.

وقالت الدكتورة آنا دوربين، مديرة مركز أبحاث التحصين في جامعة جونز هوبكنز: "أعتقد أنه يتعين علينا أولاً تقييم الحاجة طويلة الأمد للقاحات كورونا السنوية".

وأضافت دوربين "إذا كانت هناك حاجة مستمرة للقاحات كورونا، فإن دمجها مع تطعيم الإنفلونزا سيكون منطقيًا."

هناك عدد قليل من التحديات التقنية لإنشاء لقاح مركب الأول هو أنه تم استخدام مناهج علمية مختلفة لنوعين من اللقاحات.

وأوضحت دوربين: "في الوقت الحالي، تحتوى لقاحات الإنفلونزا على فيروس "غير نشط" (ميت) أو (ضعيف) لتحفيز استجابة مناعية في الجسم وهذا يختلف عن لقاحات mRNA (أو الحمض النووي الريبي لفيروس كورونا) التي تعلم خلايا الجسم كيفية صنع البروتينات التي تثير الاستجابات المناعية ، والنتيجة هي أنه يجب إعطاؤها حاليًا في جرعات منفصلة.

في حين أن اثنين من لقاحات كورونا الثلاثة المصرح بها في أمريكا يعتمدان على تقنية mRNA،وهم: فايزر وموديرنا فإن لقاحات الأنفلونزا السابقة لم تستخدم هذه التقنية ولكن الآن ، تعمل شركة موديرنا وفايزر على لقاح إنفلونزا بتقنية mRNA.

بالإضافة إلى الاختلافات في التكنولوجيا، هناك تحدٍ إضافي يتمثل في أن لقاح الإنفلونزا الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة رباعي التكافؤ، مما يعني أنه مصمم للحماية من أربعة فيروسات مختلفة للإنفلونزا.

وهذا يعني أن لقاح الإنفلونزا وكورونا المشترك قد يحتاج أيضًا إلى أن يكون رباعي التكافؤ أو على الأقل ثلاثي التكافؤ هذا يجعل اللقاح أكثر تعقيدًا.

وبالمثل ، قد يؤدي ظهور متغيرات كورونا الجديدة إلى ظهور تحديات أمام تطوير اللقاح.

في سبتمبر الماضي، سجل لقاح نوفافاكس الأشخاص في دراسة المرحلة 1/2 لتقييم السلامة والتحمل والاستجابة المناعية للقاح المركب باستخدام لقاح الإنفلونزا الموسمية و كورونا من نوفافاكس.

على عكس لقاحات فايزر وموديرنا التي تستخدم mRNA ، تستخدم هذه اللقاحات تقنية البروتينات الفرعية ، التي تدخل جزءًا من الفيروس في الجسم يتعرف عليه الجهاز المناعي ويؤدي إلى الاستجابة.

وقد أظهر كل منها سابقًا نتائج قوية كلقاحات قائمة بذاتها في التجارب السريرية للمرحلة الثالثة.

أعلنت موديرنا أيضًا أنها تطور لقاحًا بجرعة واحدة يجمع بين معزز ضد كورونا ومعزز ضد الإنفلونزا يسمى mRNA-1073.

في الدراسات قبل السريرية ، لاحظت موديرنا أنه يمكن دمج لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا المعزز في جرعة واحدة تنتج استجابة مناعية لكلا الفيروسين.

توقع ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا ، أن تكون هذه لجرعة المختلطة متاحة في عام 2023 - ليس في الوقت المناسب لموسم الأنفلونزا القادم، ولكن من المحتمل في العام التالي.