شكرا لقرائتكم خبر عن الكيوى.. علاج طبيعى للإمساك بجانب أنواع أخرى من الفاكهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصف الأطباء أدوية مؤقتة لكنهم ينصحون بعدم الاستخدام المنتظم لها في حالات الإصابة بالإمساك، وهذا هو السبب في أن المرء يبحث عن الأطعمة الطبيعية كعلاج.

تعد بعض أنواع الفاكهة بمثابة علاج للإمساك المزمن، ووفقًا لتقرير مجلة Healio وجدت الدراسات الآسيوية أن فاكهة الكيوي قد يفيد أيضًا أعراض الإمساك المزمن.

مجلة هيل وتقارير حول تجربة فعالة مقارنة عشوائية جزئية لتقييم فاكهة الكيوي والسيليوم والخوخ في مرضى الولايات المتحدة الذين يعانون من الإمساك المزمن.

تشير التقارير إلى أن المرضى الذين يعانون من الإمساك المزمن الذين تناولوا فاكهة الكيوي والخوخ والسيلليوم ، أبلغوا عن تخفيف الأعراض.

كتب الباحثين من جامعة ميتشيجان: "يسعى المرضى بشكل متزايد للحصول على علاجات طبيعية قائمة على الأدلة للعديد من الحالات الطبية، بما في ذلك (الإمساك المزمن)".

يعتقد العديد من المرضى أن المنتجات الطبيعية أكثر أمانًا وأقل تكلفة من الأدوية الموصوفة ، تزداد شعبية ما يسمى بـ "الأطعمة الوظيفية". تؤكد هذه الدراسة فوائد البرقوق والسيلليوم وتقدم أول بيانات أمريكية لفاكهة الكيوي الخضراء كعلاج آمن وفعال وجيد التحمل لمجموعة فرعية من المرضى الذين يعانون من الإمساك المزمن "

كيف أجريت الدراسة:

تم توزيع 79 شخصًا بالغًا يعانون من الإمساك المزمن في المركز الطبي بالولايات المتحدة بشكل عشوائي على واحد من ثلاثة علاجات طبيعية

كانت فترة المراقبة 4 أسابيع

تناول 29 مريضا ثمارتي كيوي اخضر يوميا

24 استهلكوا 100 جرام من البرقوق يوميًا و

22 استهلكت 12 جرامًا من سيلليوم يوميًا

كل هذه الأطعمة تحتوي على الألياف بنسبة 6 جم / د

بعد فترة العلاج التي استمرت 4 أسابيع ، دخل المرضى في فترة مراقبة لمدة أسبوعين، وفقًا للباحثين ، كانت نسب حركات الأمعاء التلقائية الكاملة متشابهة في العلاجات الثلاثة.

تشير الدراسات إلى أن فاكهة الكيوي قد تفيد أيضًا في أعراض الإمساك ، بجانب السيلليوم ، والخوخ ، كلها تحسن من حركات الأمعاء لدى مرضى الإمساك.