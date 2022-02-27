شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أسباب اعتلال الأعصاب السكرى وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدى داء السكرى على مدى فترة طويلة إلى تلف الأعصاب وأجزاء كثيرة من الجسم، مثل القلب والأوعية الدموية والعينين والكلى والقدمين، ويسمى بالاعتلال العصبي ويمكن أن يؤثر على الأعصاب ما قد يؤدي إلى الشعور بألم أو سخونة أو برودة في ساقيك وقدميك، وفقا لما نشره موقع "doctor-ndtv".

ما هى أسباب اعتلال الأعصاب السكرى؟

تختلف الأسباب باختلاف أنواع اعتلال الأعصاب السكري، من المحتمل أن يكون تلف الأعصاب ناتجًا عن مجموعة من العوامل: عوامل التمثيل الغذائي، مثل ارتفاع نسبة السكر في الدم، وطول مدة الإصابة بالسكري، وانخفاض مستويات الأنسولين، ومستويات غير طبيعية من الدهون في الدم.

عوامل وعائية عصبية، تؤدي إلى تلف الأوعية الدموية التي تحمل الأكسجين والمواد المغذية إلى الأعصاب.

عوامل المناعة الذاتية التي تسبب التهاب الأعصاب.

الإصابة الميكانيكية للأعصاب، مثل متلازمة النفق الرسغي.

الصفات الموروثة التي تزيد من القابلية للإصابة بأمراض الأعصاب.

ما هي الأعراض؟

تعتمد الأعراض على نوع الاعتلال العصبي، غالبًا ما يكون التنميل أو الوخز أو الألم في القدمين هو العلامة الأولى، غالبًا ما تكون الأعراض طفيفة في البداية ، ونظرًا لأن معظم تلف الأعصاب يحدث على مدار عدة سنوات، فقد تمر الحالات الخفيفة دون أن يلاحظها أحد لفترة طويلة.

قد تشمل الأعراض: وخز، أو ألم في أصابع القدم، والقدم، والساقين، واليدين، والذراعين، والأصابع.

هزال في عضلات القدمين أو اليدين

عسر الهضم والغثيان والقيء

الإسهال أو الإمساك

دوار أو إغماء بسبب إنخفاض ضغط الدم عند الوقوف

مشاكل التبول

ضعف

ما هي أنواع اعتلال الأعصاب السكرى؟

يمكن تصنيف الاعتلالات العصبية السكرية على أنها محيطية، ومستقلة، وقريبة، وبؤرية، يؤثر كل منها على أجزاء مختلفة من الجسم بطرق مختلفة، يتسبب الاعتلال العصبي المحيطي إما في الألم أو فقدان الإحساس في أصابع القدمين والقدمين واليدين والذراعين.

يسبب الاعتلال العصبي اللاإرادي تغيرات في الهضم، ووظيفة الأمعاء والمثانة، والاستجابة الجنسية، والتعرق، وقد يؤثر أيضًا على الأعصاب التي تخدم القلب وتتحكم في ضغط الدم، قد يتسبب الاعتلال العصبي اللاإرادي أيضًا في عدم الوعي بنقص سكر الدم ، وهي حالة لم يعد يعاني فيها الأشخاص من العلامات التحذيرية لنقص سكر الدم.

كيف يتم التشخيص؟

يتم تشخيص الاعتلال العصبي على أساس الأعراض والفحص البدني، قد يفحص الطبيب ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وقوة العضلات، وردود الفعل، والحساسية للوضع، والاهتزاز، ودرجة الحرارة، أو لمسة خفيفة. قد يقوم الطبيب أيضًا بإجراء اختبارات أخرى للمساعدة في تحديد نوع ومدى تلف الأعصاب.

ما هو علاج الاعتلال العصبى؟

تتمثل الخطوة الأولى في جعل مستويات الجلوكوز في الدم ضمن النطاق الطبيعي لمنع المزيد من تلف الأعصاب، هناك حاجة إلى مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم وتخطيط الوجبات والتمارين الرياضية والعقاقير الفموية أو حقن الأنسولين للتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم، على الرغم من أن الأعراض قد تزداد سوءًا عند السيطرة على نسبة الجلوكوز في الدم لأول مرة، إلا أن الحفاظ على مستويات جلوكوز الدم المنخفضة بمرور الوقت يساعد في تقليل أعراض الاعتلال العصبي.

العناية بالقدم

يحتاج الأشخاص المصابون باعتلال الأعصاب إلى رعاية أقدامهم بشكل خاص، أعصاب القدم هي الأطول في الجسم والأكثر تأثرًا بالاعتلال العصبي، يعني فقدان الإحساس في القدمين أن القروح أو الإصابات قد لا تُلاحظ وقد تتقرح أو تلتهب، تزيد مشاكل الدورة الدموية أيضًا من خطر الإصابة بقرح القدم.

ما هي طرق الوقاية؟

أفضل طريقة للوقاية من الاعتلال العصبي هي الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم قريبة من المعدل الطبيعي قدر الإمكان، الحفاظ على مستويات السكر في الدم آمنة يحمي الأعصاب في جميع أنحاء الجسم.