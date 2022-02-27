شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض كورونا الخفيف العصبية.. أبرزها الإرهاق وآلام العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأعراض العصبية والنفسية مثل التعب والاكتئاب شائعة بين الأشخاص المصابين بـ مرض كورونا الخفيفة وذلك وفقًا لدراسة جديدة بقيادة باحث في كلية لندن الجامعية بالمملكة المتحدة.

من خلال مراجعة الأدلة من 215 دراسة عن فيروس كورونا، يشير التحليل المنشور في مجلة علم الأعصاب وجراحة الأعصاب والطب النفسي إلى مجموعة واسعة من الطرق التي يمكن أن يؤثر بها فيروس كورونا على الصحة العقلية والدماغ.

قال المؤلف الرئيسي الدكتور جوناثان روجرز في كلية لندن الجامعية: "كنا نتوقع أن تكون الأعراض العصبية والنفسية أكثر شيوعًا في حالات COVID-19 الشديدة ، ولكن بدلاً من ذلك وجدنا أن بعض الأعراض تبدو وكأنها أكثر شيوعًا في الحالات الخفيفة، ويبدو أن فيروس كورونا يؤثر على الصحة العقلية والدماغ هو القاعدة وليس الاستثناء ".



الأمراض العصبية فى مرضى كورونا الخفيف

قام فريق البحث بمراجعة منهجية للأدلة من 215 دراسة من 30 دولة ، شملت ما مجموعه 105638 شخصًا يعانون من أعراض حادة لـ COVID-19 ، بما في ذلك البيانات حتى يوليو 2020 (تشير الحالة الحادة إلى مرحلة المرض الرئيسية ، وليس لفترة أطول- تأثيرات المدى). اختلفت الدراسات فيما يتعلق بالأعراض التي كانوا يتتبعونها ، وقام فريق البحث بتجميع البيانات لمقارنة مدى شيوع كل عرض بين الدراسات التي تتبعته.

عبر مجموعة البيانات بأكملها، كانت الأعراض العصبية والنفسية الأكثر شيوعًا هي: فقدان حاسة الشم (فقدان حاسة الشم؛ أبلغ عنها 43٪ من مرضى COVID-19)، ضعف (40٪)، تعب (38٪)، خلل في الذوق (فقدان حاسة التذوق، 37٪) ، ألم عضلي (آلام عضلية، 25٪)، اكتئاب (23٪)، صداع (21٪)، قلق (16٪).

كما حددوا وجود اضطرابات عصبية كبرى مثل السكتة الدماغية الإقفارية (1.9٪ من الحالات في مجموعة البيانات) والسكتة الدماغية النزفية (0.4٪) والنوبة (0.06٪)، تم تمثيل المرضى الذين يعانون من COVID-19 بشكل حاد في مجموعة البيانات ككل ، حيث ركزت معظم الدراسات على المرضى في المستشفى ، وحتى الدراسات التي أجريت على الأشخاص خارج المستشفى شملت عددًا قليلاً من الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة جدًا أو بدون أعراض.

من بين الأشخاص الذين يعانون من أعراض كورونا الحادة المصحوبة بأعراض والذين لم يتم إدخالهم إلى المستشفى، كانت الأعراض العصبية والنفسية لا تزال شائعة: 55٪ أبلغوا عن التعب، و 52٪ فقدان حاسة الشم ، و 47٪ ألم عضلي ، و 45٪ فقدان حاسة التذوق، و 44٪ صداعًا، وقال الباحثون إنه لا يزال من الممكن أن تكون مثل هذه الأعراض شائعة في الحالات الشديدة ، حيث قد لا يتم الإبلاغ عن الأعراض الخفيفة من قبل المريض في الرعاية الحرجة.

في حين أن هذه المراجعة لم تحقق في الآليات السببية ، اقترح الباحثون بعض التفسيرات المحتملة، ففي المرحلة الحادة من المرض ، تم العثور على التهاب في الدماغ ، مما قد يفسر بعض الأعراض، وقد تلعب العوامل النفسية والاجتماعية المتعلقة بسياق الوباء العالمي دورًا ، حيث قد يشعر الأشخاص المصابون بمرض حاد بالعزلة عندما لا يتمكنون من رؤية أسرهم أو أصدقائهم ، مما قد يفسر سبب اكتشاف الاكتئاب والقلق في بعض دراسات COVID-19. تكون أكثر شيوعًا من الأمراض الفيروسية الأخرى مثل الأنفلونزا.

قال الدكتور روجرز: "يمكن أن تساهم العديد من العوامل في ظهور أعراض عصبية ونفسية في المراحل المبكرة من الإصابة بفيروس كوورنا الخفيف COVID-19 ، بما في ذلك الالتهاب ، وضعف توصيل الأكسجين إلى الدماغ ، والعوامل النفسية. وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم هذه الروابط بشكل أفضل. "

وجد الباحثون أن معظم الدراسات نظرت في مجموعة فرعية صغيرة من الأعراض العصبية ، مثل التعب أو آلام العضلات ، بينما غالبًا ما تتجاهل أعراض الأمراض العقلية مثل الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) ، وكذلك السكتة الدماغية. والنوبات ، لذلك يقولون إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات حول النطاق الكامل للأعراض المرتبطة بـمرض كورونا الخفيف COVID-19.