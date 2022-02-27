شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أضرار للإفراط فى تناول المكملات الغذائية المتعددة.. منها هشاشة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفيتامينات المتعددة عبارة عن حبوب يمكن تناولها يوميًا مع نظامك الغذائي، أو مع الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية، أو حوامل، أو يحاولون إنقاص الوزن، على الرغم من لها فوائدها لجسمك، إلا أنها قد تسبب بعض الأضرار المحتملة على صحتك، سواء على المدى القصير أو الطويل قد تشمل هذه، وفقًا لما نشر من موقع connectusfund.

1- جرعة زائدة من فيتامين

قد تعاني من جرعة زائدة من الفيتامينات، A وE وK وD تشمل أعراض الغثيان والإمساك وسرعة ضربات القلب وقد تؤدي إلى الاكتئاب، لهذا السبب، من المهم مراجعة طبيبك أو خبير الصحة قبل تناول أي فيتامينات متعددة، يمكن أن تختلف أجسام عن الآخرين، حتى لو كانوا من نفس العمر والجنس مثلك.

2- لا يتم ضمان السلامة دائمًا

من الممكن أن تستهلك فيتامينات متعددة مصنوعة من مواد سامة قد تضر بجسمك على مستويات مختلفة كحل، نقترح عليك إجراء بحث عميق حول المكونات الموجودة في الفيتامينات المتعددة قبل تناولها.



فيتامين

4-ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم

فقد يصل الكالسيوم في الدم إلى مستويات يمكن أن تسبب أعراضًا مزعجة وخطيرة منها ضيق في الجهاز الهضمي، مثل القيء والغثيان، وآلام في المعدة، والتعب والدوخة والارتباك، والعطش الشديد، والمعدل الطبيعي للكالسيوم في الدم هو 8.5-10.2 مجم / ديسيلتر.



فيتامين

4- قد تحتوي الفيتامينات على عناصر سامة

يجب عليك تاكد من تناول مكملات الفيتامينات العضوية ومن العلامات التجارية الأصلية، حتى لا تحدث مخاطرة كبيرة وقد تعاني من اضطرابات صحية خطيرة.

5- آلام في المعدة أو إمساك أو إسهال

تعد آلام المعدة والإمساك والإسهال من الشكاوى الهضمية الشائعة التي ترتبط غالبًا بعدم تحمل الطعام أو متلازمة القولون العصبي، قد تحدث هذه الأعراض لدى أولئك الذين يتلقون جرعات عالية من فيتامين د لتصحيح النقص، كما هو الحال مع الأعراض الأخرى ، يبدو أن الاستجابة فردية حتى عندما ترتفع مستويات فيتامين (د) في الدم بشكل مماثل.

6- هشاشة العظام

نظرًا لأن فيتامين "د" يلعب دورًا مهمًا في امتصاص الكالسيوم وأيض العظام، فإن الحصول على ما يكفي منه أمر بالغ الأهمية للحفاظ على عظام قوية، للحماية من فقدان العظام، تجنب تناول مكملات فيتامين "د" بشكل مفرط وتناول مكملات فيتامين ك 2، يمكنك أيضًا تناول الأطعمة الغنية بفيتامين K2، مثل منتجات الألبان واللحوم العشبية.