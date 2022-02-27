شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فوائد صحية للتوت الهندى أو نبات أملا.. أهمها الوقاية من السكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر فاكهة أملا أو التوت الهندى ذات فوائد لا حصر لها من العناصر الغذائية التي تجعلها ضرورية في جميع الفصول، فهي مصادر فيتامين سي، ويحتوي 100 جرام من فاكهة أملا على حوالي 700 جرام من فيتامين C ما يجعله مضادًا رائعًا للأكسدة ومعززًا رائعًا للمناعة، وتتمتع بخصائص طبية مذهلة أيضًا يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة السكري والسرطان وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، فى خلال التقرير التالى نتحدث عن وصفات فاكهة أملا لـ 4 حالات صحية من السكري إلى ضغط الدم.

عصير أملا الأخضر لمرض السكري

يمكن لشرب عصير أملا أن يفعل العجائب لإدارة مرض السكري، هناك الكثير من الأطعمة الطبيعية والغنية بالمغذيات التي يمكن أن تساعدك على إدارة مرض السكري بكفاءة ، ومن المؤكد أن أملا هو أحد هذه الأطعمة غنية أيضًا بالألياف القابلة للذوبان ، والتي تساعد على الهضم وتمكن من إطلاق بطيء للسكر في مجرى الدم.