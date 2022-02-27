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5 علاجات منزلية للإقلاع عن التدخين منها الشوفان والفجل

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القاهرة - سامية سيد - يعتبر التدخين من الأسباب الرئيسية للوفاة في بلدنا، ويبدأ الناس بالتدخين للتغلب على مشاكل مثل التوتر والقلق وتأثيرات وسائل الإعلام وضغط الأقران والاكتئاب، فيما يلي قائمة بأفضل 5 علاجات منزلية فعالة للإقلاع عن التدخين بشكل سريع وطبيعي.

الماء:

يمكن أن تساعد المياه أيضًا المدخنين بشكل مباشر على الإقلاع عن التدخين لأنها تعمل كمزيل للسموم، اشرب حوالي 8-10 أكواب من الماء كل يوم لأنها ستساعد في تقوية جهاز المناعة ، وبالتالي تقليل أعراض الانسحاب من التدخين.

شرب الماء
شرب الماء
الفجل

يؤثر الفجل على حموضة الجسم الناتجة عن التدخين المستمر للسجائر، استخرج عصير الفجل واخلطه مع العسل لنتائج أفضل، مصدر جيد لأنثوسيانين ويحافظ على عمل القلب بشكل صحيح، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى أنه غنى بفيتامين ج وحمض الفوليك والفلافونويد.

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الشوفان

يساعد الشوفان في طرد السموم الضارة من الجسم وتقليل الرغبة في التدخين، استهلكه يوميًا عن طريق تسخين ملعقة كبيرة من الشوفان في كوبين من الماء واتركه طوال الليل في الصباح، سخني مزيج الشوفان مرة أخرى واشربه.

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العسل

يلعب العسل دورًا مهمًا في التعامل مع عملية الإقلاع عن التدخين،  حيث أنه غني بالفيتامينات المفيدة والإنزيمات والبروتينات التي تساعد في الإقلاع عن عادة التدخين بسهولة.

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العنب

عصير العنب مليء بالعناصر الغذائية التي تساعد في تحييد الآثار الضارة لأضرار الجذور الحرة التي يسببها التدخين، يساعد في تقليل حموضة الدم وإصلاح تلف الرئتين الناتج عن التدخين.

عصير العنب
عصير العنب

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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