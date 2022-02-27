شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاكل صحية للشيخوخة.. منها أمراض القلب وسرطان البروستاتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الرجال هم الأكثر تأثرًا بالشيخوخة إذا نظرنا إلى الإحصائيات، نجد أن متوسط ​​عمر الرجل أقل بخمس سنوات من عمر المرأة، وتلعب الأمراض دورًا مهمًا للغاية في تحديد نوعية الحياة ومداها، ويرجع سبب مرض الرجال أكثر بسبب إهمالهم، حيث يضعون صحتهم في آخر القائمة ويهملون العلامات التحذيرية وأعراض الاقتراب من المرض، وفى خلال التقرير التالية نرصد فيما يلي بعض المشكلات الصحية التي يتعامل معها الرجال أكثر من غيرها، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

سرطان البروستاتا:يزداد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا مع تقدم العمر وهذا هو السبب في أن الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما هم الأكثر معاناة من هذا المرض، واحد من مئات السرطانات التي تصيب غدة البروستاتا لدى الرجال، يتم تشخيص حوالي ألف رجل بسرطان البروستاتا كل عام، يمكن علاجه إذا تم تشخيصه في مرحلة مبكرة.



سرطان البروستاتا

أمراض القلب:يعتبر هذا مرض القلب شائعة جدًا أيضًا عند الرجال في الواقع ، يعتبر السبب الرئيسي للوفاة عند الرجال.، مشاكل القلب الشائعة التي يعاني منها الرجال هي الذبحة الصدرية أو آلام الصدر الحادة بسبب إعاقة تدفق الدم إلى القلب، والسكتة القلبية المفاجئة والنوبات القلبية من أمراض القلب الشائعة الأخرى لدى الرجال. أمراض القلب:يعتبر هذا مرض القلب شائعة جدًا أيضًا عند الرجال في الواقع ، يعتبر السبب الرئيسي للوفاة عند الرجال.، مشاكل القلب الشائعة التي يعاني منها الرجال هي الذبحة الصدرية أو آلام الصدر الحادة بسبب إعاقة تدفق الدم إلى القلب، والسكتة القلبية المفاجئة والنوبات القلبية من أمراض القلب الشائعة الأخرى لدى الرجال.

أمراض القلب

مرض السكري:هو حالة صحية أخرى منتشرة بشكل كبير بين الرجال، يحدث مرض السكري بسبب وظيفة الأنسولين غير الطبيعية التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم/ يعد نمط الحياة السيئ والعادات الغذائية من عوامل الخطر الرئيسية لمرض السكري .



مرض السكري

السكتة الدماغية:غالبا ما يكون الرجال أكثر توتراً من النساء لأنهم لا يهتمون بتقنيات التخلص من التوتر، بسبب الإجهاد ، تحدث عند انقطاع إمداد الدماغ بالدم. السكتة الدماغية:غالبا ما يكون الرجال أكثر توتراً من النساء لأنهم لا يهتمون بتقنيات التخلص من التوتر، بسبب الإجهاد ، تحدث عند انقطاع إمداد الدماغ بالدم.

السكتة الدماغية الصلع الذكوري النمطى:هذا ليس مرضا ولكنه شائع إلى حد ما عند الرجال هذه الأيام، سترى الكثير من الرجال يتعاملون مع الصلع النمطي جزء من رأسهم مع تساقط الشعر التدريجي في الأجزاء الأخرى، هذه حالة قابلة للعلاج على الرغم من توفر طرق علاجية مختلفة مثل الأدوية وزراعة الشعر. الصلع الذكوري النمطى:هذا ليس مرضا ولكنه شائع إلى حد ما عند الرجال هذه الأيام، سترى الكثير من الرجال يتعاملون مع الصلع النمطي جزء من رأسهم مع تساقط الشعر التدريجي في الأجزاء الأخرى، هذه حالة قابلة للعلاج على الرغم من توفر طرق علاجية مختلفة مثل الأدوية وزراعة الشعر.