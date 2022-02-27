شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مرض باركنسون اللانمطي وأسباب الإصابة به؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشلل الرعاش هو حالة تؤثر على الحركة والتنسيق، ومرض باركنسون اللانمطي، أو متلازمات باركنسون اللانمطية، هي مجموعة من عدة حالات لها أعراض تشبه أعراض مرض باركنسون، قد يكون لديهم أيضًا مضاعفات مختلفة وقد لا يستجيبون لعلاجات شلل الرعاش التقليدية، وتظهر أعراض شلل الرعاش تدريجيًا حيث تبدأ الخلايا العصبية في جزء من الدماغ يسمى المادة السوداء في الموت.

ووفقًا لتقرير لموقع healthline الأطباء غير متأكدين بالضبط ما الذي يسبب موت الخلايا لقد ربطوا ذلك بتشوه بعض البروتينات في الدماغ يمكن أن يؤدي هذا إلى حدوث تفاعل بين البروتينات الأخرى، والتي تبدأ في تكوين كتل وتضر بالدماغ بمرور الوقت، يؤدي هذا إلى فقدان السيطرة على العضلات والخرف الذي يميز مرض باركنسون.

غالبًا ما تتشابه أعراض شلل الرعاش، والشلل الرعاش غير النمطي لهذا السبب، أحيانًا ما يتم تشخيص مرض باركنسون خطأ في البداية على أنه شلل الرعاش هذا هو سبب أهمية الفحص والتصوير في إجراء تشخيص دقيق.

يعمل الباحثون على طرق لالتقاط صور داخل دماغ الإنسان الحي للبروتينات المرتبطة بالباركنسون وسيعزز تصوير الدماغ الحي لهذه البروتينات بشكل كبير قدرة الأطباء على تشخيص هذه الاضطرابات ومراقبتها.

يتمثل أحد الاختلافات الرئيسية بين الحالتين في أن أعراض مرض باركنسون غير النمطية تميل إلى الظهور في وقت مبكر مما يحدث في شلل الرعاش النموذجي تظهر أعراض مثل السقوط والخرف والهلوسة في وقت سابق في اضطرابات باركنسون غير النمطية.

غالبًا ما تظهر أعراض شلل الرعاش أولاً على جانب واحد من الجسم مع مرض باركنسون اللانمطي ، غالبًا ما تظهر العلامات على كلا الجانبين في البداية، الفرق الرئيسي الآخر بين شلل الرعاش والشلل الرعاش غير النمطي هو ما يحدث في الدماغ.

أسباب مرض باركنسون اللانمطي

لا يزال العلماء لا يعرفون لماذا يصاب الناس بمرض باركنسون غير النمطي قد يكون لمرض باركنسون وبعض حالات مرض باركنسون مكون وراثي تشير الأبحاث أيضًا إلى أن التعرض لبعض السموم البيئية قد يكون السبب.