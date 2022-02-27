شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الاكتئاب ترتبط بالتدهور السريع لوظائف الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في دراسة أجريت على البالغين الذين يعانون من وظائف الكلى الطبيعية، كان الأشخاص الذين عانوا من أعراض اكتئاب متكررة أكثر عرضة لاحقًا لتراجع سريع في وظائف الكلى.

الاكتئاب هو حالة شائعة بين البالغين في منتصف العمر وكبار السن، ويمكن أن يساهم في مجموعة متنوعة من المشاكل العقلية والجسدية، ووجدت الأبحاث السابقة صلة بين أعراض الاكتئاب والانخفاض السريع في وظائف الكلى لدى مرضى الكلى المزمن (CKD).

وللبحث عن ارتباط محتمل لدى البالغين الذين يعانون من وظائف الكلى الطبيعية أيضًا، قام فريق من الجامعة الطبية الجنوبية في الصين، بفحص معلومات عن 4763 فردًا لديهم كلى صحية عند تسجيلهم في China Health and



امراض الكلى

في بداية الدراسة وفقا لتقرير موقع " medicalxpress"، كان لدى 39٪ من المشاركين أعراض اكتئاب عالية ، وخلال متابعة في المتوسط ​​لمدة 4 سنوات، تعرض 260 مشاركًا (6٪) لتدهور سريع في وظائف الكلى، وكان هناك ارتباط كبير بين أعراض الاكتئاب في بداية الدراسة والانخفاض السريع في وظائف الكلى أثناء المتابعة، وكان المشاركون الذين يعانون من أعراض الاكتئاب المتكررة أكثر عرضة للإصابة بتدهور سريع في وظائف الكلى بمقدار 1.4 مرة مقارنة بالمشاركين الذين يعانون من أعراض اكتئاب غير متكررة، بعد التعديلات.

مرضى الكلى المزمن هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية، والفشل الكلوي ، والوفيات في جميع أنحاء العالم، لذلك ، فإن تحديد عوامل الخطر الأكثر قابلية للتعديل قد يقلل العبء الضخم لمرض الكلى المزمن والمضاعفات المرتبطة به من خلال يؤدي إلى الاكتشاف المبكر والوقاية.

وقال الباحثين، إنه على الرغم من أن دراستنا لا تظهر علاقة سببية ، إلا أنها أظهرت أن أعراض الاكتئاب المرتفعة كانت مرتبطة بشكل كبير بالتدهور السريع في وظائف الكلى بين البالغين الصينيين الذين يتمتعون بوظائف الكلى الطبيعية، وإذا تم تأكيدها بشكل أكبر ، فإن بياناتنا تقدم بعض الأدلة على فحص أعراض الاكتئاب والتدخلات النفسية والاجتماعية الفعالة تحسين الوقاية من مرض الكلى المزمن ".