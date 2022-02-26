شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الإفراط فى تناول الخبز الأبيض يسبب السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الخبز جزءًا أساسيًا من الأطعمة الرئيسية على مائدة الطعام يوميًا، وعادة ما يصنع الخبز الأبيض من حبوب غير كاملة تمت معالجتها وفقدت العديد من العناصر الغذائية المهمة، وتناوله قد يؤدى للإصابة بالعديد من الأمراض مثل السمنة ومرض السكرى، وقد أوصت جمعية السكري الأمريكية الأشخاص المصابين بداء السكري الذين يختارون الاحتفاظ بالخبز في نظامهم الغذائي باختيار الخبز الذي يحتوى على الحبوب الكاملة كمكون أول للحفاظ على مستوى السكر فى الدم، وفى السطور القادمة سنوضح الآثار الجانبية لتناول الخبز، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

1 -زيادة الوزن

إذا رأيت الأرقام على الميزان الخاص بك ترتفع بشكل مطرد ، فقد يكون الوقت قد حان لتقليص تناول الخبز، خاصة إذا كان الخبز الأبيض هو الكربوهيدرات التي تختارها، وفقًا لدراسة عام 2014 نُشرت في BMC Public Health ، فإن تناول حصتين أو أكثر من الخبز الأبيض يوميًا كان مرتبطًا بشكل كبير بخطر زيادة الوزن أو السمنة، لذلك إذا كنت حريصًا على إنقاص وزنك، فتخلص من الخبز الأبيض من طعامك.

2- ارتفاع ضغط الدم

سواء كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم لسنوات أو اكتشفت مؤخرًا أن ضغط الدم لديك مرتفع ، فإن التخلي عن الخبز من نظامك الغذائي قد يكون أسهل طريقة لإعادة هذه الأرقام إلى مناطق أكثر أمانًا. وجدت دراسة نشرت عام 2018 في مجلة Nutrients أن استهلاك قطعة واحدة فقط من الخبز الأبيض مرة واحدة أو أكثر في الأسبوع مرتبط بارتفاع ضغط الدم.

3 تقلصات في المعدة

إذا لاحظت أن معدتك تعاني من تقلصات بعد تناول شريحة من العجين المخمر، فهذه علامة جيدة على أن الوقت قد حان للتخلص من الخبز، وفقًا لمؤسسةCeliac Disease Foundation ، غالبًا ما يعاني الأفراد المصابون بالداء البطني وهي حالة مناعية يسببها الغلوتين من الانتفاخ الشديد والألم والإسهال والإمساك بعد تناول الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين، كما يحدث في معظم أنواع الخبز.

4 -طفح جلدي

لا تتجاهل هذا الطفح الجلدي المفاجئ، فقد يكون أيضًا علامة على أنك بحاجة إلى قطع الخبز من نظامك الغذائي الآن.

5 - سكر الدم غير المنضبط

إذا تم تشخيصك مؤخرًا بمرض السكري أو مقدمات السكري، فقد ترغب في إعادة تقييم تناول الخبز، على الأقل في الوقت الحالي،يحتوى العديد من أنواع الخبز المتوفر تجاريًا بالسكر المكرر، والذي يمكن أن يشكل مخاطر صحية خطيرة للأفراد الذين لا يتم التحكم في نسبة السكر في الدم لديهم بشكل كافٍ.