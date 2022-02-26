شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج بتقنية ECMO تقلل فرصة وفاة مرضى كورونا للنصف.. دراسة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة فاندربيلت الأمريكية، عن أن العلاج بتقنية ECMO أو أكسجة الأغشية خارج الجسم "الرئة الصناعية" يقلل من فرصة وفاة مرضى كورونا ذوى الأعراض الشديدة بمقدار النصف، بحسب موقع "CNN" الأمريكي.

والعلاج بجهاز ECMO هو تقنية جديدة تساعد فى علاج مرضى كورونا خاصة لمن لم تنجح معهم الأكسجين الصناعى.

ووجدت الدراسة أنه في ذروة الوباء، لم يتمكن العديد من المرضى من الحصول على العلاج لأنه لم يكن هناك ما يكفي من الأسرة أو أجهزة التنفس الصناعى.

وبحسب الدراسة، التي نُشرت في المجلة الأمريكية لطب الجهاز التنفسي والعناية المركزة يعمل ECMO باستخدام الأنابيب والمضخات لتدوير وتزويد الدم بالأكسجين خارج الجسم ويتولى علاج القلب والرئتين، مما يتيح لهم الوقت للتعافي.

ويستخدم جهاز ECMO ، مضخة لتدوير دم المريض من خلال رئة اصطناعية وتضيف الرئة الاصطناعية الأكسجين وتزيل ثاني أكسيد الكربون قبل عودة الدم إلى المريض، كما يساعد على توفير كمية كافية من الأكسجين للمريض.