شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: يمكن لمعظم الأمريكيين عدم ارتداء الكمامة فى الوقت الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت المراكز الأمريكية الجديدة لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" توصيات جديدة حول ارتداء الكمامة، حيث قالت إن معظم الناس في الولايات المتحدة يعيشون في مناطق لا يحتاج فيها الأشخاص الأصحاء إلى ارتداء كمامات في الأماكن المغلقة، وهو تغيير شامل عن التوصيات السابقة للوقاية من كورونا، بحسب موقع "CNN" الأمريكي.

وتشير مقاييس CDC الجديدة إلى أن حوالي 28٪ فقط من الأشخاص في الولايات المتحدة يعيشون في مناطق يحتاجون فيها إلى ارتداء كمامات في الداخل.

في السابق، أشار مركز السيطرة على الأمراض إلى مستويات انتقال الفيروس التاجي داخل المجتمعات وأوصى الأشخاص في المناطق ذات المستويات العالية أو الكبيرة من الانتقال - حوالي 99٪ من السكان - بارتداء أقنعة في الداخل.

الآن، تستند مقاييس مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى ثلاث أجزاء من البيانات في المجتمع:

حالات دخول المستشفى الجديدة لكورونا

-سعة المستشفيات.

وحالات كورونا الجديدة.

وفقًا للإرشادات المحدثة، يوجد أكثر من 70٪ من سكان الولايات المتحدة في موقع به مستويات كورونا منخفضة أو متوسطة بالنسبة لتلك المناطق، لا توجد توصية بإرتداء الكمامة الأماكن المغلقة إلا إذا كنت معرضًا "لخطر متزايد" محتمل لكورونا وإذا كان الأمر كذلك، فإن مركز السيطرة على الأمراض (CDC) يوصي بالتحدث إلى الطبيب حول ارتداء قناع.

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي كزافييه بيسيرا في تصريح لشبكة CNN: "نحن اليوم في وضع أفضل مما كنا عليه حان الوقت الآن للتركيز على شدة كورونا، وليس فقط حالاتها. وبسبب كل العمل الشاق الذي تم إنجازه والأدوات العديدة التي طورناها للتعامل مع كورونا، يمكننا تسهيل التوجيه بشأن استخدام القناع - ليس كل شخص في كل مكان يحتاج إلى ارتداء كمامة ".

على جميع المستويات، يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بتلقي التطعيم والجرعات المعززة وإجراء اختبار كورونا إذا ظهرت أعراض.

في المناطق ذات المستويات "المرتفعة"، ينصح مركز السيطرة على الأمراض أيضًا بارتداء قناع في الأماكن المغلقة العامة ، بما في ذلك المدارس.

في المناطق ذات المستويات "المتوسطة"، ينصح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بالتحدث مع طبيبك حول ارتداء قناع إذا كنت معرضًا لخطر متزايد للإصابة بـ كورونا وفى المناطق ذات المستويات "المنخفضة" لكورونا، لا توجد توصية بارتداء القناع.

يلاحظ مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن أي شخص يريد ارتداء قناع يجب أن يستمر في القيام بذلك.

قال الدكتور جيرالد هارمون ، رئيس الجمعية الطبية الأمريكية ، في بيان يوم الجمعة ، إن توصيات مركز السيطرة على الأمراض المحدثة تعكس "نهجًا جديدًا" لرصد كورونا في المجتمعات.. لكن هناك ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة يعانون من نقص المناعة، أو أكثر عرضة لأعراض كورونا الشديدة ، أو لا يزالون أصغر من أن يكونوا مؤهلين للحصول على اللقاح، ويجب على هؤلاء الاستمرار فى ارتداء الكمامة."



