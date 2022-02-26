19 حالة حرجة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

في التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، عن آخر المستجدات الخاصة حول فيروس كورونا، أفادت ان في المستشفى تتواجد 19 حالة حرجة لديه وحالتي وفاة.

وجاء في التقرير الذي ارفقته المستشفى:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 120

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 37

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 7

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1621

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 19

– حالات وفاة: 2

وأشار الى أن “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة”.