شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة لانسيت: لقاح كورونا لا يزيد من خطر حدوث التهاب نادر عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الأشهر القليلة الماضية، تم الإبلاغ عن العديد من الحالات من مختلف أنحاء البلاد فيما يتعلق بمتلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة (MIS-C) لدى الأطفال والمراهقين الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، ومع ذلك، لا داعي للذعر، حيث أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة The Lancet Child and Adolescent Health أن هذه الآثار الجانبية بعد التطعيم نادرة للغاية.

كشفت دراسة رصدية نُشرت في مجلة The Lancet Child and Adolescent Health أن معدل الإبلاغ عن MIS-C لأولئك الذين ليس لديهم دليل على الإصابة بـ كورونا كان 0.3 حالة لكل مليون شخص تم تطعيمهم.

أظهرت النتائج أن معدل حالات MIS-C لدى الأطفال والمراهقين الذين تم تلقيحهم الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و20 عامًا في الولايات المتحدة أقل بكثير من التقديرات المنشورة سابقًا لدى الأفراد غير المطعمين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و20 عامًا والذين أصيبوا بفيروس كورونا من أبريل إلى يونيو. 2020.

قال باحثين من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها(CDC).: "تشير نتائجنا إلى أن حالات MIS-C بعد التطعيم Covid-19 نادرة وأن احتمالية تطوير MIS-C أكبر بكثير لدى الأطفال غير المحصنين والمصابين بـ Covid-19"

يوصى بالتطعيم لكل من يبلغ من العمر 5 سنوات فما فوق في الولايات المتحدة للوقاية من MIS-C ، المعروف أيضًا باسم متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال (PIM-TS)، هي حالة نادرة مرتبطة بعدوى كورونا التي تم التعرف عليها لأول مرة في أبريل 2020.

في الدراسة ، فحص الفريق 47 تقريرًا عن مرض MIS-C محتمل حدث في شخص يتراوح عمره بين 12 و 20 عامًا في أي وقت بعد جرعة لقاح كورونا من بين هذه التقارير الـ47 ، يتناسب 21 تقريرًا مع معايير MIS-C من بين 21 حالة منMIS-C ، كان لدى 15 حالة دليل على إصابة سابقة أو حديثة بـ كورونا، في حين أن ست حالات لم تفعل ذلك.

أكد الباحثون أنهم غير قادرين على تحديد ما إذا كان التطعيم قد ساهم في الإصابة بمرض MIS-C في هذه الحالات النادرة، وأشاروا إلى أنه من المحتمل أن تكون بعض الحالات التي تم تحديدها مصابة بحالات التهابية أخرى غير معروفة حدثت مصادفة بعد التطعيم.