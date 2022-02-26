تعرف على أهم الاختبارات لفحص سرطان القولون

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القاهرة - سامية سيد - سرطان القولون والمستقيم هو نوع من الأورام الخبيثة التي تنشأ من الجدار الداخلي للأمعاء الغليظة تسمى هذه الأورام الخبيثة بالسرطانات ويمكن أن تغزو الأنسجة القريبة وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ومن المهم إجراء الفحص والمراقبة لسرطان القولون بشكل دوري، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهم اختبارات لفحص سرطان القولون، بحسب موقع "medicine net".

أهم الاختبارات لفحص سرطان القولون

تعد اختبارات الدم الخفي في البراز التي يتم إجراؤها على عينات البراز، واختبارات الحمض النووي في البراز ، من بين اختبارات الفحص الموصى بها للأفراد المعرضين لخطر متوسط ​​للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

تم تصميم هذه الاختبارات للكشف عن الأورام الحميدة السرطانية والتشخيص المبكر للسرطان من أجل تقليل الوفيات الناجمة عن سرطان القولون والمستقيم.

توصي معظم الإرشادات ببدء الفحص في سن الخمسين للأشخاص المعرضين لخطر متوسط ​​للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

اختبارات الدم الخفي في البراز (FOBT)

اختبارات الدم الخفي في البراز هي اختبارات كيميائية يتم إجراؤها على عينات من البراز للكشف عن وجود الدم "الخفي" (كميات الدم صغيرة جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة).

يتم إجراء هذه الاختبارات عادةً جنبًا إلى جنب مع فحص المستقيم الرقمي (DRE) الذي يقوم به الطبيب.

يعتمد استخدام اختبارات الدم الخفي في البراز على الملاحظات التي تشير إلى أن النزيف البطيء من أورام القولون أو السرطانات يمكن أن يتسبب في اختلاط كميات صغيرة من الدم مع محتويات القولون.

نظرًا لأن الكميات الصغيرة من الدم غير مرئية للعين المجردة ، يلزم إجراء اختبارات حساسة للكشف عن آثار الدم في البراز.

يُعرف الشكل الأحدث للاختبار باسم اختبار الكيمياء المناعية البرازية ، أو اختبار FIT وهو أكثر حساسية من الاختبارات الكيميائية القديمة أو الاختبارات القائمة على الغاياك (gFOBT) لتشخيص سرطان القولون والمستقيم.

كما تم تطوير اختبار الحمض النووي في البراز (اختبار Cologuard أو اختبار FIT-DNA) كأداة فحص.

يحدد اختبار الحمض النووي الجينات غير الطبيعية في البراز والتي تتميز بسرطان القولون والمستقيم من الخلايا التي انفصلت عن سرطانات القولون والمستقيم وبعض الأورام الخبيثة.

أعراض سرطان القولون

أعراض سرطان القولون والمستقيم عديدة وغير محددة وتشمل التعب والضعف وضيق التنفس وتغيير عادات الأمعاء وضيق البراز والإسهال أو الإمساك ودم أحمر أو غامق في البراز وفقدان الوزن وآلام في البطن وتشنجات أو انتفاخ.

الحالات الأخرى مثل متلازمة القولون العصبي (القولون التشنجي) ، والتهاب القولون التقرحي ، ومرض كرون ، وداء الرتج ، ومرض القرحة الهضمية يمكن أن يكون لها أعراض تحاكي سرطان القولون والمستقيم.