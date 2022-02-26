شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤدى نقص الفيتامينات إلى فقدان القدرة على النوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يعرف الأرق هذه الأيام حدودًا للعمر سواء كان ذلك بسبب الإجهاد أو عبء العمل ، يعاني الناس هذه الأيام من مشاكل النوم كثيرًا، ومع ذلك ، فإن التوتر والاكتئاب ليس العاملان الوحيدان اللذان يقع عليهما اللوم في تلك الليالي التي لا تنام فيها بل يمكن أن يحدثا أيضًا بسبب نقص التغذية.

الأرق: التأثيرات على الصحة العامة

وفقا لموقع "WebMD" " يمكن أن يؤدي عدم القدرة على الحصول على قسط وافر من النوم الهادئ إلى التململ والتهيج في اليوم التالي، لكن هذا ليس كل شيء ، ألقِ نظرة على الطرق الأخرى التي يمكن أن يؤثر بها الأرق على الصحة العامة:

تقلب المزاج

ارتفاع ضغط الدم

زيادة خطر مقاومة الأنسولين

ارتفاع مخاطر الإصابة بمرض السكري

زيادة الوزن

بدانة

ضعف المناعة

هل نقص المغذيات مسؤول عن الأرق؟

تمامًا مثل النظام الغذائي له دور يلعبه في وزن الجسم وطول العمر وخطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري واضطرابات التمثيل الغذائي ، يمكن أن يؤثر على مخاطر الأرق أيضًا. ومع ذلك ، هناك بعض النواقص التي يمكن أن تسبب لك الأرق.

فيتامين ج:

يوجد بوفرة في الحمضيات ، فيتامين سي هو قوة من مضادات الأكسدة المعروفة بتأثيرها الإيجابي في مكافحة الالتهابات وتقوية جهاز المناعة والعظام والأسنان، ومع ذلك ، تمتد قائمة المميزات لتشمل إدارة أفضل لتوقف التنفس أثناء النوم أيضًا.

فيتامين ب 6:

يحتاج الجسم إلى الميلاتونين والسيروتونين للنوم السليم. ومع ذلك ، إذا كان المرء يعاني من نقص في فيتامين ب 6 ، فإن الجسم يفشل في إنتاج هرمونات النوم بشكل صحيح وبالتالي يسبب الأرق. للتغلب على نقص فيتامين ب 6 ، قم بتضمين الأطعمة مثل الموز والفول السوداني والشوفان ولحم الخنزير والدجاج والأسماك والديك الرومي في نظامك الغذائي.

فيتامين (هـ):

لفترة طويلة ، كان لدينا خبراء يؤكدون على أهمية فيتامين هـ لصحة الجلد والشعر. ومع ذلك ، نادرًا ما ينفتح أي شخص على مدى أهمية هذه المغذيات لأنماط نومك. بالإضافة إلى ذلك ، تساعد هذه المغذيات في منع فقدان الذاكرة المرتبط بالحرمان من النوم وتمنع التدهور المعرفي على المدى الطويل. للحصول على حصتك من فيتامين (هـ) ، قم بتضمين الأطعمة مثل اللوز وزيت عباد الشمس والبذور واليقطين والكرنب والسبانخ والفلفل الأحمر في نظامك الغذائي.

فيتامين د:

يُعرف فيتامين (د) أو فيتامين أشعة الشمس باسم المغذيات التي تساعد في الحفاظ على قوة العظام ، ولكن لا يعرف الكثيرون كيف يمكن لهذا الفيتامين أن يساعد في تنظيم الحالة المزاجية ومنع الالتهاب أيضًا ولكن الآن ، هناك بحث متزايد يلقي الضوء على كيف يمكن أن تساعد هذه المغذيات في أنماط النوم أيضًا.

وفقًا لدراسة ، فإن نقص فيتامين (د) يرتبط بقصر مدة النوم. لا تقلق لأنه يمكنك تعويض هذا النقص بشكل طبيعي عن طريق الجلوس في الشمس وتناول الفطر والسلمون والسردين وصفار البيض والأطعمة المدعمة.