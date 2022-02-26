شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الريكي؟.. طريقة علاج يابانية بالطاقة للشفاء والعافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون قد سمعت عن الطاقة داخل وحول الجسم يمكن أن تؤثر على رفاهيته، لكن هل تعلم أن طريقة يابانية قديمة للشفاء تستخدم هذه الطاقة لشفاء الجسم تسمى الريكي؟.

وفقا لتقرير موقع " webmd”، معروف أيضًا باسم شفاء النخيل، هو أسلوب شفاء تكميلي يمارس بشكل شائع يستخدم الطاقة في الكون لعلاج وشفاء جسم الإنسان، يقال أن لها فوائد عاطفية وجسدية. من المهم ملاحظة أن الريكي طريقة علاج إضافية ولا ينبغي استخدامها كبديل لأي علاج طبي.

فوائد الريكي

فيما يلي بعض الفوائد الصحية للريكي:

قد يساعد في تخفيف الألم:

غالبًا ما يستخدم الريكي كعلاج إضافي لإدارة الألم لدى المرضى، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث لإثبات هذه الفائدة ، فإن بعض الأدلة تلقي الضوء على فوائد الريكي في تقليل آلام الظهر وآلام المفاصل والصداع وما إلى ذلك.

قد يساعد في إدارة التوتر والقلق:

تظهر بعض الأدلة فوائد الريكي في التخلص من التوتر وتخفيف القلق. يقال أن هذه الفوائد هي نتيجة الهدوء والسلام اللذين توفرهما هذه التقنية.

قد يعزز المزاج:

يمكن للعقل السليم أن يحسن نوعية الحياة بشكل كبير، الريكي معروف بخصائصه المعززة للمزاج ، مما يجعله وسيلة فعالة لتهدئة العقل والقضاء على الأعراض مثل التهيج والإحباط وتقلب المزاج وما إلى ذلك.

قد يساعد في الرفاهية:

يمكن أن يساعد الريكي في تخفيف الأعراض مثل الصداع والغثيان والأرق وما إلى ذلك والتي ترتبط غالبًا بأمراض يمكن أن تسبب اضطرابًا كبيرًا في الصحة. من خلال دعم علاج الأعراض المذكورة أعلاه ، يمكن أن يساعد الريكي في الصحة البدنية والعقلية.

قد يوفر الاسترخاء:

بعد يوم طويل في العمل ، إذا كنت ترغب في نفخ بعض البخار وإرخاء جسدك ، يمكنك الذهاب إلى الريكي لأن طريقة العلاج هذه معروفة بفوائد الاسترخاء على الجسم. يمكن أن يساعد الريكي في تصريف التعب من الجسم وإعادة تنشيطه.

الريكي - هل هو مفيد؟

تمامًا مثل أي طريقة أخرى للشفاء البديل ، تأتي فائدة الريكي مع الشك، ومع ذلك ، فقد أكد العديد من الناس على فوائد هذا العلاج الشافي. غالبًا ما يُقال - "لن تعرف كيف يكون الأمر إلا إذا حاولت" ، وهذه العبارة صحيحة بالنسبة لهذا العلاج. في حين أنه من الصحيح أن طرق العلاج البديلة تعمل بشكل مختلف للأفراد المختلفين ، يمكن للمرء بالتأكيد اختيار الريكي بعد استشارة أخصائي الرعاية الصحية.