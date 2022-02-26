شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية القلب الأمريكية توصى بتناول 6 أطعمة للحفاظ على صحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جمعية القلب الأمريكية، أن هناك 7 خطوات أساسية للحفاظ على صحة القلب، وتتضمن الانتباه إلى نسبة الكوليسترول لديك، ممارسة الرياضة، والحفاظ على وزن صحي، ومراقبة ضغط الدم، والتعرف على نسبة السكر في الدم، والإقلاع عن التدخين، واتباع نظام غذائي صحي للقلب، وأضحت أن النظام الغذائي ليس العامل الوحيد في الوقاية من أمراض القلب ، إلا أنه مهم للغاية لا يمكن للأطعمة الصحية للقلب أن تساعد فقط في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض ، ولكن نظامك الغذائي يمكن يساهم فى إدارة الكوليسترول وسكر الدم ، إليك بعضًا من أفضل الأطعمة الصحية للقلب التي يمكنك تناولها ، وفقًا لأحدث تقرير لجمعية القلب الأمريكية، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 -الخضروات:

توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول الكثير من الفواكه والخضروات بشكل يومي ، مع التركيز على الخضار الورقية باعتبارها واحدة من أكثر الخيارات كثافة بالمغذيات، وأكدت الدراسات أن استهلاك مجموعة متنوعة من المنتجات على أساس يومي يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وأن تناولها بالكامل بدلاً من العصير أفضل بسبب محتوى الألياف.

2 - الخوخ :

الخوخ على وجه التحديد باعتباره أحد الفواكه الأكثر كثافة بالمغذيات التي يجب تناولها ، يشار إلى أن تناول الفاكهة بأي شكل (طازجة أو مجمدة أو معلبة أو مجففة) يمكن أن يمنحك العناصر الغذائية التي يحتاجها قلبك ، ولكن من المهم البحث عن السكر أو الملح المضاف.

3- حبوب كاملة:

تنص إرشادات AHA على أن تناول الحبوب الكاملة على أساس يومي ، بدلاً من تناولها فقط بين الحين والآخر ، يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وكذلك السكتة الدماغية ، ومتلازمة التمثيل الغذائي ، وأمراض القلب التاجية.

4 –بقوليات:

تعتبر البقوليات (مثل الفول والعدس والحمص) خيارًا صحيًا لقلبك لأنها غنية بالألياف والبروتينات ، كما أنها تعد بديلاً صحيًا للبروتينات الحيوانية.

5- سمك:

تعتبر الأسماك والأشكال الأخرى من المأكولات البحرية جزءًا ممتازًا من نظام غذائي صحي للقلب ، وتذكر جمعية القلب الأمريكية حاليًا أن تناولها مرتين على الأقل في الأسبوع يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ، خاصةً إذا تم تناولها كبديل للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

6 منتجات الألبان قليلة الدسم :

لا يزال هناك بعض الجدل حول اختيار منتجات الألبان كاملة الدسم على منتجات الألبان الخالية من الدسم أو قليلة الدسم، ومع ذلك ، على الرغم من الجدل الحالي ، خلصت جمعية القلب الأمريكية إلى أنه على المدى الطويل ، يمكن أن يساعد تناول منتجات الألبان قليلة الدهون في المساهمة في صحة القلب.