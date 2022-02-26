شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تأثير التدخين على صحة المرأة الحامل والجنين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة، عن أن الآثار السلبية للتدخين يمكن أن تستمر وتؤذي طفلك، وقال الباحثون إن نتائج هذه الدراسة أكدت أهمية الإقلاع عن التدخين قبل الحمل وتشجيع النساء على إجراء التغييرات في روتينهن بشكل جيد في الوقت المناسب.

ووفقا للدراسة التي نشرت في موقع " timed now news"، قال الباحثين إنه إذا أمكن، يفضل أن تقلع النساء عن التدخين في اللحظة التي يخططن فيها للحمل ؛ من الجيد دائمًا الإقلاع عن التدخين حتى لو لم تكن حاملاً أو خلال أي فصل دراسي معين.

التدخين بأي شكل لا يرتبط أبدًا بالرفاهية، سواء كان شخصًا يتمتع بصحة جيدة أو شخصًا مصابًا بأمراض مصاحبة، أو شخصًا بالغًا ، أو امرأة حامل - فإن التدخين هو حظر صارم من قبل جميع خبراء الرعاية الصحية.

ومع ذلك ، فإن النساء الحوامل هي تلك المجموعة من النساء اللواتي يجب عليهن تجنب التدخين بأي ثمن قبل الولادة وأثناءها وبعدها للحفاظ على سلامة الطفل من مضاعفات صحية خطيرة طويلة الأمد، لذلك ، تقرر معظم الأمهات الإقلاع عن التدخين مباشرة قبل التخطيط أو محاولة الإنجاب أو بعد الحمل مباشرة. ومع ذلك ، كشفت دراسة جديدة مؤخرًا أن الآثار السلبية للتدخين يمكن أن تستمر وتؤذي طفلك.

التدخين وأثره على الحمل والجنين

وفقًا لدراسة جديدة ، فإن المدخنات اللاتي يقلعن عن التدخين مباشرة عندما يحملن لا يزال بإمكانهن إيذاء الطفل لأن الضرر قد يكون قد حدث بالفعل أثناء فترة الحمل.

أظهرت الدراسة التي أجريت في روتردام بهولندا أنه في رحم النساء اللواتي يدخن عشر سجائر أو أكثر في اليوم ، يتأخر الأطفال يومًا تقريبًا. علاوة على ذلك ، تم ربط التدخين قبل الحمل وبعده بقصر الأجنة عند 20 أسبوعًا ، والأطفال الأصغر عند الولادة.

قال الباحثون إن نتائج هذه الدراسة أكدت أهمية الإقلاع عن التدخين قبل الحمل وتشجيع النساء على إجراء التغييرات في رويتنهن بشكل جيد في الوقت المناسب، وقالوا إنه إذا أمكن ، يفضل أن تقلع النساء عن التدخين في اللحظة التي يخططن فيها للحمل ؛ من الجيد دائمًا الإقلاع عن التدخين حتى لو لم تكن حاملاً أو خلال أي فصل دراسي معين.

كيف التدخين أثناء الحمل يؤثر على الصحة؟

يمكن أن يكون للتدخين أثناء الحمل عدد كبير من التأثيرات على الصحة - فهو يؤثر على نمو الجنين في بداية الحمل ووزن الطفل عند الولادة، وقد يؤدي أيضًا إلى ولادة قبل الوقت المتوقع أو عيوب خلقية على الشفة والفم.

تشمل المخاطر الصحية الرئيسية الأخرى التي ينطوي عليها التدخين أثناء الحمل ما يلي: