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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤدى نقص الفيتامينات فى فقدان القدرة على النوم؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لا يعرف الأرق هذه الأيام حدودًا للعمر سواء كان ذلك بسبب الإجهاد أو عبء العمل ، يعاني الناس هذه الأيام من مشاكل النوم كثيرًا، ومع ذلك ، فإن التوتر والاكتئاب ليس العاملان الوحيدان اللذان يقع عليهما اللوم في تلك الليالي التي لا تنام فيها بل يمكن أن يحدثا أيضًا بسبب نقص التغذية.الأرق: التأثيرات على الصحة العامة
وفقا لموقع "WebMD" " يمكن أن يؤدي عدم القدرة على الحصول على قسط وافر من النوم الهادئ إلى التململ والتهيج في اليوم التالي، لكن هذا ليس كل شيء ، ألقِ نظرة على الطرق الأخرى التي يمكن أن يؤثر بها الأرق على الصحة العامة:
- تقلب المزاج
- ارتفاع ضغط الدم
- زيادة خطر مقاومة الأنسولين
- ارتفاع مخاطر الإصابة بمرض السكري
- زيادة الوزن
- بدانة
- ضعف المناعة
تمامًا مثل النظام الغذائي له دور يلعبه في وزن الجسم وطول العمر وخطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري واضطرابات التمثيل الغذائي ، يمكن أن يؤثر على مخاطر الأرق أيضًا. ومع ذلك ، هناك بعض النواقص التي يمكن أن تسبب لك الأرق.فيتامين ج:
يوجد بوفرة في الحمضيات ، فيتامين سي هو قوة من مضادات الأكسدة المعروفة بتأثيرها الإيجابي في مكافحة الالتهابات وتقوية جهاز المناعة والعظام والأسنان، ومع ذلك ، تمتد قائمة المميزات لتشمل إدارة أفضل لتوقف التنفس أثناء النوم أيضًا.فيتامين ب 6:
يحتاج الجسم إلى الميلاتونين والسيروتونين للنوم السليم. ومع ذلك ، إذا كان المرء يعاني من نقص في فيتامين ب 6 ، فإن الجسم يفشل في إنتاج هرمونات النوم بشكل صحيح وبالتالي يسبب الأرق. للتغلب على نقص فيتامين ب 6 ، قم بتضمين الأطعمة مثل الموز والفول السوداني والشوفان ولحم الخنزير والدجاج والأسماك والديك الرومي في نظامك الغذائي.فيتامين (هـ):
لفترة طويلة ، كان لدينا خبراء يؤكدون على أهمية فيتامين هـ لصحة الجلد والشعر. ومع ذلك ، نادرًا ما ينفتح أي شخص على مدى أهمية هذه المغذيات لأنماط نومك. بالإضافة إلى ذلك ، تساعد هذه المغذيات في منع فقدان الذاكرة المرتبط بالحرمان من النوم وتمنع التدهور المعرفي على المدى الطويل. للحصول على حصتك من فيتامين (هـ) ، قم بتضمين الأطعمة مثل اللوز وزيت عباد الشمس والبذور واليقطين والكرنب والسبانخ والفلفل الأحمر في نظامك الغذائي.فيتامين د:
يُعرف فيتامين (د) أو فيتامين أشعة الشمس باسم المغذيات التي تساعد في الحفاظ على قوة العظام ، ولكن لا يعرف الكثيرون كيف يمكن لهذا الفيتامين أن يساعد في تنظيم الحالة المزاجية ومنع الالتهاب أيضًا ولكن الآن ، هناك بحث متزايد يلقي الضوء على كيف يمكن أن تساعد هذه المغذيات في أنماط النوم أيضًا.
وفقًا لدراسة ، فإن نقص فيتامين (د) يرتبط بقصر مدة النوم. لا تقلق لأنه يمكنك تعويض هذا النقص بشكل طبيعي عن طريق الجلوس في الشمس وتناول الفطر والسلمون والسردين وصفار البيض والأطعمة المدعمة.