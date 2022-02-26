لترطيب الجسم فى فصل الشتاء… إليك هذه الوصفات الطبيعية

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 01:20 مساءً - منذ 5 دقائق

تتعرض البشرة خاصة في فصل الشتاء للجفاف والتشقق الذى يجعل المرأة تشعر بالألم والإحراج أمام الآخرين، ومع اقتراب فصل الصيف، تبحث النساء عن طرق مختلفة تساعدها على ترطيب البشرة وتجعلها أكثر نعومة، ولتحقيق ذلك، نستعرض فى هذا التقرير، وصفات طبيعية لترطيب الجسم فى الشتاء، وفقًا لما ذكره موقع “treehugger”.

وصفات طبيعية لترطيب الجسم فى الشتاء

وصفة الملكة كليوباترا لترطيب الجسم

كانت الملكة كليوباترا، تستخدم الحليب والعسل للعناية ببشرتها، و أظهرت الأبحاث أن العسل يهدئ البشرة ويرطبها، ويبطئ أيضًا من ظهور علامات التجاعيد فى الجسم، لذلك ينصح بتحضير وعاء ضخم مع إضافة كوبين من الحليب وربع كوب من العسل إلى حمام غير ساخن ثم الاستحمام به لترطيب الجسم فى فصل الشتاء.

العسل وزيت الزيتون لترطيب الجسم

يساعد العسل على ترطيب البشرة ؛ وكذلك زيت الزيتون من خلال مزج ملعقة من العسل مع ملعقة من زيت الزيتون وعصير الليمون ثم وضع هذا المزيج على المناطق الجافة وتركه لمدة 20 دقيقة، ثم مسح الجسم بقطعة قماش دافئة، للحصول على بشرة رطبة وناعمة.

دقيق الشوفان لترطيب الجسم

يستخدم دقيق الشوفان لعلاج الجلد منذ آلاف السنين، وذلك لاحتوائه على مضادات أكسدة ومضادة للالتهابات، و في نفس الوقت يحد من تهيج الجلد، من خلال مزج كوبًا واحدًا من دقيق الشوفان الجاف ووضع المزيج فى الخلاط الكهربائي للحصول على مسحوق ناعم، ثم نثر الخليط في حوض به ماء جارٍ مع التقليب عدة مرات وتوزيعه بالتساوي وكسر أي تكتلات في قاع الحوض، ثم نقع الجسم في المزيج لمدة 15 إلى 20 دقيقة ، ثم تجفيف الجسم عند الخروج، مع تكرار الوصفة مرتين فى اليوم، للحصول على بشرة رطبة وناعمة طوال فصل الشتاء.