أخطاء شائعة يجب تجنبها عند طهي الطعام

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 01:20 مساءً - منذ 6 دقائق

يعتمد كثر من النساء طرق معينة في طهي الطعام دون معرفة ما يرتكبونه من أخطاء أثناطهيهم الطعام.

وفي سبيل توفير الوقت لإنجاز طهي الطعام، تتسبب أخطاء في فقدان طعم ورائحة اللحوم أو الخضروات أو فقدان فائدة السي فود والخضروات.

إليكم فيما يلي بعض الأخطاء التي يجب تجنبها:

سلق الخضروات قبل الطهي

من الأخطاء الشائعة سلق الخضروات مثل البسلة والبامية والفاصوليا قبل الطهي فهذا يفقدها قيمتها الغذائية.

طهي الدجاج أو اللحم وهو مجمد

يجب في البداية إذابة الثلج من الدجاج أو اللحم المجمد وغسله جيدًا بالماء البارد ثم نقوم بطهيه بالطريقة المحببة لدينا.

إضافة الملح والبهارات بكثرة

إضافة التوابل بكثره أو الملح يفقد الطعام القيمة الغذائية المطلوبة وأيضا الطعم الشهي وأيضًا إضافة السكر بكثرة يفقد الحلويات أو المشروبات القيمة الغذائية فلابد من إضافه الكمية المناسبة للطعام للحصول على النتيجة المطلوبة.

عدم طهي الطعام على نار هادئة

لابد من طهي الطعام على نار هادئة للحصول على طعام شهي المذاق وأيضًا لتجنب احتراق الطعام.

رمي قشور الجمبري

كثير من الناس يقومون بتقشير الجمبري قبل الطهي ويتخلصون من القشور وهذا خطأ لابد من الاحتفاظ بقشور رؤوس الجمبري والاستفادة منها بعمل شوربة السي فود أو عن طريق طحن القشور وخلطها مع البهارات فإنها تعطي طعم رائع للشوربات وخاصة شوربة السي فود.

عدم تنظيف الجمبري بالطريقة الصحيحة

عدم التخلص من الشريط الأسود أو الامعاء الموجودة في ظهر الجمبري يفسد الطعم ولابد من تنظيف الجمبري بواسطة سكين حيث يتم شق قشرة الجمبري من الظهر ونقوم بسحب الشريط الأسود بواسطة طرف السكين ويتم غسل الجمبري جيدا بالماء البارد.

إزالة القشور عند شوي الجمبري

ازاله القشور من الجمبري عند الشوي يفقد الجمبري شكله وطعمه المميز من الأفضل عدم تقشير الجمبري ووضعه في أسياخ لتسهيل الشوي.