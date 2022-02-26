لخفض ضغط الدم المرتفع.. إليكم هذه الأطعمة

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 01:20 مساءً - منذ 38 دقيقة

يتسبب ارتفاع ضغط الدم في وفاة ما يقارب 18 مليون شخص حول العالم كل عام، وعلى الرغم من وجود بعض الطرق البسيطة التي من الممكن أن تحارب ارتفاع ضغط الدم، إلا أن البعض يلجأ لاستخدام بعض أنواع الأدوية.

كشفت خبيرة التغذية الروسية إيرينا إيشينكو عن العديد من الأطعمة التي تساعد في خفض ضغط الدم.

ونصحت إيشينكو باستبعاد الأطعمة الغنية بالدهون والكوليسترول من النظام الغذائي، وكذلك تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات والحبوب، وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وقالت: “الأطعمة التي تعمل كمساعدات لخفض الضغط: الأرز والفواكه (البرتقال واليوسفي) والبطاطس ودقيق الشوفان وحبوب القمح والفواكه المجففة (المشمش المجفف والزبيب) والحبار والأسماك (سمك النازلي وسمك القد) والحليب واللبن”.

وأضافت: “وكذلك التخلي عن الزبدة والقشدة الحامضة ولحم البقر والمشروبات الغازية والمشروبات، التي تحتوي على الكافيين، ومن الأفضل استبعاد الأطباق الحارة والتوابل والمخللات والأطعمة المعلبة والدقيق ومنتجات الحلويات”.

وأشارت إيشينكو إلى أنه مع ارتفاع ضغط الدم، لا ينصح بتناول الأطعمة المقلية، ولزيادة الضغط، يمكنك شرب القهوة أو عصير الرمان.

كما نصحت الخبيرة بأنه “في حالات الضغط المنخفض، يساعد عصير العنب والشاي الأسود والشوكولاتة الداكنة والملح والقرفة والعسل بشكل جيد على إرجاعه لطبيعته”.