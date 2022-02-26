ما الرابط بين الأنظمة الغذائية منخفضة اللحوم والسرطان؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 01:20 مساءً - يختار عدد كبير من الناس تناول كميات أقل من اللحوم، لأسباب عديدة، ‏ولكن غالباً ما يُشار إلى الصحة على أنها دافع شائع‎.‎

وأظهرت مجموعة كبيرة من الأبحاث أن الأنظمة الغذائية النباتية يمكن أن يكون لها العديد من الفوائد الصحية – بما في ذلك تقليل ‏مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل مرض السكري النوع 2 وأمراض القلب. واقترحت دراستان كبيرتان‎ – EPIC-Oxford ‎وAdventist Health Study-2 – ‎ أن الأنظمة الغذائية النباتية قد تكون مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام‎.

وأظهرت أبحاث محدودة ما إذا كانت هذه الأنظمة الغذائية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان. وهذا ما تهدف ‏دراسة كودي واتلينغ، باحث دكتوراه من وحدة وبائيات السرطان، وأورورا بيريز-كورناجو، كبير علماء الأوبئة التغذوية، وتيم كي، ‏أستاذ علم الأوبئة من جامعة أكسفورد، الأخيرة إلى الكشف عنه. ووجدوا أن تناول كميات أقل من اللحوم يقلل من خطر إصابة ‏الشخص بالسرطان – حتى أكثر أنواع السرطان شيوعا‎.‎

وأجروا تحليلاً واسع النطاق للنظام الغذائي ومخاطر الإصابة بالسرطان باستخدام بيانات من دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة ‏‏(قاعدة بيانات للمعلومات الوراثية والصحية التفصيلية لما يقرب من 500000 بريطاني). وعندما تم تجنيد المشاركين بين عامي ‏‏2006 و2010، أكملوا استبيانات حول نظامهم الغذائي – بما في ذلك عدد المرات التي تناولوا فيها أطعمة مثل اللحوم والأسماك‎.‎

وتتبعوا المشاركين لمدة 11 عاماً باستخدام سجلاتهم الطبية لفهم كيف تغيرت صحتهم خلال هذا الوقت‎.‎

ثم صُنّف المشاركين إلى أربع مجموعات حسب نظامهم الغذائي. وكان حوالي 53% من أكلة اللحوم بانتظام (بمعنى أنهم كانوا يأكلون ‏اللحوم أكثر من خمس مرات في الأسبوع). وكان 44% من المشاركين من ذوي الأكل المنخفض للحوم (يأكلون اللحوم خمس مرات أو ‏أقل في الأسبوع)‏‎.‎

وبالمقارنة مع من يأكلون اللحوم بانتظام، وجد الباحثون أن خطر الإصابة بأي نوع من السرطان كان أقل بنسبة 2% لمن يتناولون ‏اللحوم بشكل منخفض، و10% أقل لدى الأشخاص الذين يتناولون اللحوم، و14% لدى النباتيين‏‎.‎

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم بشكل منخفض لديهم خطر أقل بنسبة 9% للإصابة بسرطان القولون والمستقيم ‏مقارنة بمن يتناولون اللحوم بانتظام. وأظهرت الأبحاث السابقة أيضا أن تناول كميات أكبر من اللحوم المصنعة على وجه الخصوص ‏يرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم‎.‎

ووجدوا أيضاً أن النباتيين لديهم مخاطر أقل للإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ولكن هذا لم يكن مهما من الناحية الإحصائية‎.‎

كما أن النباتيين لديهم مخاطر أقل للإصابة بسرطان البروستات. ولكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا بسبب النظام الغذائي، أو ما إذا ‏كان بسبب عوامل أخرى – مثل ما إذا كان الشخص يسعى لفحص السرطان أم لا‎.‎

ونظرا لأن هذه كانت دراسة قائمة على الملاحظة، فهذا يعني أننا لا نستطيع أن نعرف على وجه اليقين ما إذا كانت الروابط التي ‏رأيناها ناجمة مباشرة عن النظام الغذائي، أو إذا كانت بسبب عوامل أخرى‎.‎

وعلى الرغم من تعديل النتائج بعناية لمراعاة الأسباب المهمة الأخرى للسرطان، مثل التدخين واستهلاك الكحول، لا يزال من الممكن ‏أن تكون العوامل الأخرى قد أثرت على النتائج‎.‎

ومن المهم ملاحظة أن التخلص من اللحوم ببساطة لا يجعل بالضرورة نظامك الغذائي أكثر صحة. على سبيل المثال، قد يستمر بعض ‏الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا في تناول كميات قليلة من الفاكهة والخضروات وكميات كبيرة من الأطعمة المكررة ‏والمعالجة، ما قد يؤدي إلى تدهور الصحة‎.‎

ويبدو أن معظم الأدلة التي تظهر ارتباطا بين انخفاض مخاطر الإصابة بالسرطان والأنظمة الغذائية النباتية تشير أيضا إلى أن زيادة ‏استهلاك الخضار والفواكه والحبوب الكاملة قد يفسر هذا الخطر المنخفض‎.‎