شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول السكر لمدة 30 يوما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يبدو الاستغناء عن السكريات المضافة لمدة شهر صعبًا في البداية ، لكن الفوائد التي يمكن أن تجلبها تستحق العناء، من انخفاض مخاطر الإصابة بمرض السكري إلى صحة الأمعاء بشكل أفضل وتقليل القلق ، فى السطور القادمة سنوضح لك الآثار المذهلة للتخلي عن السكر لمدة ثلاثين يومًا، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1- تقليل الالتهابات في الجسم:

تشير دراسة بحثية من عام 2006 إلى أن السكر قد يكون مرتبطًا بشكل مباشر بالالتهابات المزمنة، تم ربط الالتهاب المزمن بمجموعة واسعة من الأمراض ، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والزهايمر والتهاب المفاصل، يمكن أن يساعد تعلم العيش بدون سكر مضاف في تقليل مخاطر الإصابة بهذه الأمراض.

2 تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان:

أكدت الأبحاث أن التخلى عن السكر ، قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن استهلاك السكر 'يغذي' الخلايا السرطانية حتى مع تلك المصابة بالفعل بالسرطان .

3 زيادة الطاقة:

تناول الأطعمة المصنعة ، والبسكويت ، ورقائق البطاطس ، والكعك ، يمكن أن يجعلك تشعر بالخمول لاحتوائها على السكر المكرر، فيجب التخلي عن هذه الأطعمة ، وبالتالي السكر ، لزيادة طاقة الجسم .

4 صحة الأمعاء :

إن الاستغناء عن السكر لمدة شهر قد يكون مفيدًا لصحة الجهاز الهضمي على سبيل المثال ، يمكن أن يساعد في تحقيق توازن أفضل لبكتيريا الأمعاء الجيدة، فاالسكر والكربوهيدرات المكررة تغذي البكتيريا السيئة في الأمعاء والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، تشمل هذه المشاكل الهضمية كل شيء من الغازات والانتفاخ إلى الإسهال والإمساك.

5 صحة أسنان :

منذ أن كنا أطفالًا ، كان السكر مرادفًا لتسوس الأسنان ، فإن البالغين الذين يستهلكون بانتظام من واحد إلى اثنين من المشروبات السكرية يوميًا يعانون من أمراض الأسنان بنسبة 30٪ أكثر من البالغين الذين لا يتناولون المشروبات السكرية، بالإضافة إلى ذلك ، أفادت منظمة Healthy Food America أن الأطفال الذين يشربون المشروبات الغازية المليئة بالسكر بانتظام معرضون لخطر ضعف تسوس الأسنان مقارنة بالأطفال الذين لا يشربون الصودا.

6 تقليل الاكتئاب والقلق:

إن التخلص من السكر المضاف لمدة شهر ليس له آثار إيجابية على أجسامنا فحسب ، بل على أذهاننا أيضًا.، وفقًا لدراسة ، يرتبط تناول كميات كبيرة من السكر في نظام غذائي بزيادة مخاطر الإصابة بالاكتئاب، في دراسة منفصلة عام 2019 ، وجد أيضًا أن اتباع نظام غذائي غني بالسكر يمكن أن يتسبب أيضًا في تغيرات في وظائف المخ العصبية ، وتغير في الحالات العاطفية ، والقلق.

7 -تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري:

وفقًا لدراسة حديثة أجرتها جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو ، اكتشف الباحثون أن "زيادة السكر في الإمدادات الغذائية مرتبطة بمعدلات أعلى لمرض السكري من النوع 2 ، بغض النظر عن معدلات السمنة"، سيتم تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، وهو الشكل الأكثر انتشارًا لمرض السكري ، إذا توقفت عن تناول السكر المضاف لمدة ثلاثين يومًا.