شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب الروسية الأوكرانية: التكاليف النفسية للحرب وتأثيرها على الصحة العقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد العالم أحد أكثر الأيام حزنًا في التاريخ عندما ترددت أصوات الحرب بين روسيا وأوكرانيا بصوت عالٍ ووصلت إلى أصواتها في جميع أنحاء العالم في وقت سابق من هذا الأسبوع.

لكننا نتحدث كثيرًا عن الخسائر في الأرواح والممتلكات عندما تحدث مثل هذه الحرب ، وما يبقى غير مروي هو قصة الصدمة التي تبقى مع من نجوا من مثل هذه الحروب.

نعم ، وفقا لموقع "health site" يمكن أن يكون للحرب تأثيرات هائلة على الإنسان جسديًا وعقليًا, من المعاناة و نوبات القلق من الصدمة إلى مشاكل فى الدماغ ، يمكن لكل فرد نجا من صراع مثل هذا أن يعاني كثيرًا من سيناريوهات ما بعد الحرب اليوم ، عندما يشهد العالم أسوأ يوم من صفحات التاريخ ، دعونا نتعمق في فهم الآثار النفسية للحرب على البشر.

تأثير الحرب على الصحة العقلية

الحرب ليست مجرد صراع عسكري ، بل يمكن أن تتركك تعاني من العديد من المشكلات الصحية ، وخاصة الصحة العقلية.

يمكن أن يكون التأثير النفسي للحرب ضخمًا لدرجة أن الحديث عنها في الوقت الذي يمر فيه شعب أوكرانيا وروسيا بصدمة الحرب أمر بالغ الأهمية. الآن ، بادئ ذي بدء ، ما هي الطرق التي يمكن أن يؤثر بها التحذير على صحتك العقلية؟ أظهرت الدراسات النفسية والنفسية أن الحرب تترك نوبات دائمة لدى الجميع تقريبًا بغض النظر عن العمر والجنس. تتضمن بعض التأثيرات الشائعة ما يلي: