بيروت - نادين محمد -

يقوم نظام تجفيف الدهون في اوقات الامتحانات من دون حركة على ازالة الكتل الدهنية التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة في موازاة زيادة الكتلة العضلية. وهو برنامج يعتمده غالباً الاشخاص الذين يريدون الحفاظ على صحة عضلاتهم. وفي هذه الحالة فإنهم يخفضون عدد السعرات الحرارية التي يتناولونها ويضيفون إلى غذائهم المزيد من البروتين.

قواعد نظام تجفيف الدهون



من اجل تطبيق رجيم تجفيف الدهون من دون حركة في مرحلة الامتحانات، من الضروري الحرص على الالتزام بهذه القواعد الاساسية.

- التخلي تماماً عن السكريات البسيطة واستهلاك كمية قليلة من الدهون مع الارز الكامل والاطعمة التي تحتوي على القمح الكامل وعلى دقيق الجاودار. والسبب انها ذات مؤشر غليسيمي منخفض.

- التوقف عن تناول المأكولات المصنعة التي تحتوي على السكريات البسيطة والدهون الحيوانية المهدرجة بشكل جزئي. فعملية الهدرجة تتطلب اضافة الاحماض الدهنية المشبعة المضرة بالصحة.

- كذلك يفرض هذا الرجيم الحد من تناول الملح لأنه يسبب احتباس الماء في الجسم والانتفاخ المزعج.

- وفي مقابل ذلك يجب تناول الخضار الخضراء، مصادر البروتين التي تحتوي على نسبة قليلة من الدهون مثل بعض انواع الاسماك، بياض البيض واللحم الابيض او لحم الدجاج.

- الاكتفاء بتناول جبنة بيضاء خالية تماماً من الدسم وغنية بالبروتين.

برنامج رجيم تجفيف الدهون من دون حركة



لتحقيق هدف تجفيف الدهون من دون حركة في مرحلة الامتحانات، يجب تناول وجبات صحية متوازنة واتباع هذا البرنامج.

الفطور

- عجة خالية من الدهون تحتوي مثلاً على بياض 3 بيضات وعلى صفار بيضة واحدة وبعض الاعشاب.

-3 قطع صغيرة من الخبز الكامل.

- قبضة من المكسرات النيئة التي لا تحتوي على الملح مثل اللوز.

- حبة تفاح او حبة غريب فروت.

الغداء والعشاء

- طبق من الخضار الخضراء المطهوة على البخار مثل الهليون واللوبياء والبروكولي.

- قطعة متوسطة الحجم من الدجاج او السمك المشوي الخالي من الدهون.

- طبق يحتوي على النشويات والافضل ان تكون كاملة.

مخاطر نظام تجفيف الدهون



يمكن نظام تجفيف الدهون من دون حركة في ايام الامتحانات ان يساعد على تخسيس الوزن بسرعة. لكنه قد ينطوي ايضاً على بعض المضار.

- ليس من السهل تطبيق هذا الرجيم لأنه يمنع تناول بعض انواع الطعام بشكل تام. ولهذا الافضل اتباعه لمدة لا تزيد عن شهرين الى 3 اشهر كحد اقصى.

- يمكن في حال اتباع هذه الحمية لمدة طويلة المعاناة من النقص في بعض المغذيات ومنها الحديد وعدد من الفيتامينات والمعادن. لذا من الضروري استشارة الطبيب الاختصاصي قبل اخذ القرار بتطبيق برنامجها. وهكذا يمكن الحفاظ على الرشاقة حتى في حال عدم القيام بأي حركة اثناء مراجعة الدروس من اجل خوض الامتحانات المدرسية او الجامعية. لكن بعد انتهاء مدة الرجيم لا بد من الحرص على ممارسة التمارين الرياضية واعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن.



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